Verdenking uitgebreid, man naast moord in Spaarnwoude ook verdacht van zware mishandeling van het slachtoffer, zijn ex-partner

Vandaag, op maandag 6 maart, werd tijdens een pro forma zitting de zaak behandeld tegen een 41-jarige man uit Amsterdam die vast zit op verdenking van moord een 35-jarige vrouw uit Amsterdam. Haar lichaam werd op 15 juni vorig jaar aangetroffen in recreatiegebied Spaarnwoude in Velsen-Zuid. De verdachte werd diezelfde dag nog aangehouden door de politie.

Derdegraads brandwonden

Tijdens de zitting gaf de officier van justitie aan dat de verdenking tegen de man wordt uitgebreid. De man wordt niet alleen verdacht van moord op de vrouw, maar ook van een zware mishandeling eerder in het voorjaar van 2022. De officier van justitie gaf tijdens de zitting aan dat de vrouw daarbij derdegraads brandwonden opliep door toedoen van de man.

Femicide

De verdachte is de ex-partner van het slachtoffer. Uit het dossier blijkt een turbulente relatie met agressie en huiselijk geweld. De laatste tijd is er meer aandacht voor het onderwerp femicide. Dat is ook in Nederland een groot probleem. In een andere zaak, eerder dit jaar, gaf een officier van justitie aan dat er iedere acht dagen in Nederland een vrouw wordt vermoord. De dader is in meer dan de helft van de gevallen een partner of ex-partner van het slachtoffer. Bijna altijd is het motief het feit dat het slachtoffer de relatie heeft beëindigd of wil beëindigen en de man dat niet accepteert.