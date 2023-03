CBCS ta publiká norma básiko pa instituto di krédito

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Resientemente, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

(CBCS) a publiká tres norma pa sektor di krédito: Guideline for the Sound Management of Liquidity

Risk (Norma pa maneho adekuá di riesgo di likides), Guideline for the Sound Management of Credit

Risk (Norma pa maneho adekuá di riesgo di krédito), i Guideline for Sound Stress Testing Practices

(Norma pa ehekushon adekuá di stress test). Ta spera pa e institutonan di krédito opservá e

normanan i apliká nan den nan operashonnan diario.

• Guideline for the Sound Management of Liquidity Risk ta duna e institutonan di krédito

guia pa por manehá i vigilá riesgo di likides na un manera proaktivo.

• Guideline for the Sound Management of Credit Risk ta ofresé algun prinsipio pa manehá

riesgo di krédito adekuadamente, den kuadro di e práktikanan general pa maneho di riesgo

di krédito ku e institutonan di krédito mester implementá i apliká riba plaso largu.

• Guideline for Sound Stress Testing Practices ta ofresé guia riba tereno di stress test, algu

ku a bira di importansia primordial despues di e krísis finansiero mundial. Instituto di krédito

mester realisá stress test pa evaluá ki efekto sierto kambio den nan ambiente di negoshi

por tin riba nan kapital i likides.

CBCS a desaroyá e normanan akí den kuadro di implementashon di Pilá 2 di Akuerdo II/III di Basel,

i di e ampliashon di Pilá 1, introdusí komo parti di Basel III. Akuerdo di Basel ta e pakete kompleto

di norma fihá pa Komité di Supervishon Bankario di Basel (abreviashon na ingles, BCBS)1

.

Implementashon di Pilá 2 lo permití pa evaluá mihó te na ki grado e kapital di kada instituto di

krédito ta adekuá en bista di su riesgonan material, i ta un paso esensial pa por inventarisá i manehá

e riesgonan ku no ta kai (òf no ta ser inventarisá kompletamente) bou di Pillar 1. Tambe, e ta

nesesario pa CBCS por determiná si e evaluashonnan di riesgo di e institutonan di krédito ta adekuá

i kuantu kapital e institutonan akí lo mester tin, i pa CBCS por intervení ora ta nesesario. E

ampliashonnan di Pilá 1 ku Basel III a introdusí ta un pakete di medida desaroyá pa BCBS komo

respuesta na e krísis finansiero di 2007-09, ku a keda adoptá internashonalmente. Meta di e

medidanan ta di fortalesé regulashon, supervishon i maneho di riesgo di e institutonan di krédito.

A tene konsulta ku e organisashonnan representativo di sektor di krédito tokante e normanan akí,

i esei a hiba na diferente kòmbersashon i feedback konstruktivo. Na su debido tempu, lo emití e

normanan akí den forma di disposishon general obligatorio (‘algemeen verbindende

voorschriften’).

A publiká e normanan riba wèpsait di CBCS i nan ta disponibel via e siguiente lenk

https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/credit-institutions/guidelines.

Willemstad, 13 di mart 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

