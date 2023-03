MINISTER CIJNTJE A HASI UN BISHITA DI TRABOU DEN KUADRO DI MISHON KOMERSIAL PA BERLIN

MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO

Willemstad- Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje tabata na Alemania siman pasá pa un bishita di trabou di 3 dia huntu ku 18 empresa di Kòrsou den sektornan di Turismo, Finansiero, Logístika, Kreativo i ICT, tambe MEO, CTB i CINEX. E promé dos dianan tabata den kuadro di ITB, e bolsa di turismo di mas grandi na Mundu. Mundu kompletu tabata presente, despues di tres aña, pa ofresé nan mihó oferta turístiko na operadornan di tour i aerolíneanan. Pabeyon nan segun region kargá ku stèntnan, un mas impaktante ku otro. ITB ta un plataforma kaminda negoshi ta keda hasí di un forma konkreto. Tur aña di nobo Kòrsou ta bon representá na ITB. Alemania ta e di dos merkado mas grandi di Oropa pa Kòrsou i e tin un potensial masha grandi pa krese aun mas. “Mester amplia konektividat i garantisá un produkto interesante pa keda kapta atenshon di e merkado potente aki”, e mandatario ta splika. Minister Cijntje i CTB a papia ku aerolíneanan pa midi interes. Tin ku sigui papia pa yega na algu konkreto.

E bolsa tabata tambe un bon momentu pa topa mandatario di otro paisnan i estrechá lasonan i profundisá relashonnan. Minister Cijntje a hiba kombersashon tokante koperashon riba tereno di turismo multi-destino i pa team-up pa atraé mas krusero ku Ministernan di Barbados, Jamaica, Belize, i Repúblika Dominikana. Tambe Minister Cijntje a hiba kombersashon ku e Direktor di e ofisina di Turismo di Argentina. Ku e último a hiba un kombersashon den kuadro di e wega di amistat pendiente pa nos selekshon hunga kontra di e team kampion di kopa mundial na Argentina fin di mart 2023. “CTB lo hasi bon uso di e oportunidat akí pa promové Kòrsou ku ta kaptando basta atenshon di e biahero Argentino. E ofisina di turismo di Argentina a komprometé full koperashon pa Kòrsou su profilashon na Argentina lo ta eksitoso”, Minister Cijntje a duna di konosé. Tambe a papia di posibilidatnan pa profundisá lasonan komersial ku Argentina. Kombersashonnan ta bai sigui den e próksimo dianan pa asina determiná kon ta bai duna kontenido konkreto na e kolaborashon entre Argentina i Kòrsou.

Diáspora

Durante di e bishita na Berlin, Minister Cijntje a interkambiá tambe ku nos diáspora ku ta na Berlin. E konosido influencer, Gillord Pisas kende alabes ta yu di nos Promé Minister Gilmar Pisas, ta residensiá na Berlin i a interkambiá ampliamente ku e delegashon di Kòrsou. Tin mas yunan di Kòrsou ku ta destakando na Alemania, den sektor farmaseutiko, finansiero i kreativo, i MEO ta den kontakto ku nan pa asina nos mira kon pa kolaborá i kon nan por partisipá den desaroyo di Kòrsou. Gillord Pisas ta un entertainer i MC masha pidí na Alemania ku a partisipá den serienan riba Neflix Aleman i pelíkulanan trahá na Alemania i e ta enkargá ku maneho di Betahaus, e promé co-working space di Alemania.

Minister Cijntje a risibí un rekorido na Betahaus, ku banda di ta un co-working space e ta alabes un ekosistema pa startup entrepreneurs na Berlin i ku a repliká den diferente otro siudatnan na mundu. Aki Minister Cijntje a keda guiá pa Gillord Pisas. E modelo di Betahaus ta interesante pa Kòrsou tambe.

E bishita na Alemania a konkluí ku un seminario ku e tema ‘Curaçao, the Business Hotspot in the Caribbean’ pa posishoná Kòrsou i mustra e oportunidatnan pa invertí i hasi negoshi na i via Kòrsou. E seminario aki a keda organisá den estrecho kolaborashon ku Embahada di Reino na Berlin, Asosiashon Empresarial di Alemania BWA i Kámara di komersio Hulandes Aleman ku fasilitashon di e representante di ofisina di Turismo di Kòrsou na Alemania. E seminario tabata bon bishitá pa empresarionan i potensial invershonistanan ku ta mira posibilidat pa hasi negoshi, i invertí na Kòrsou. E oferta di Kòrsou tabata banda di Turismo dirigí riba Servisionan Finansiero, Sektor Kreativo, ICT, Invershon i Eksportashon di servisio i Energia renovabel. E grupo di enfoke durante henter e mishon komersial tabata operadornan di tour, agensia di biahe, i tambe e biahero individual, i na e seminario a dirigí riba e invershonista, startups i tambe, kompanianan interesá den e merkado di Karibe komo un ekstenshon di Kòrsou. Den e kuadro aki Minister Cijntje a hiba palabra, i tambe Embahador i Presidente di BWA. Jeanette Bonet di Cinex a duna un bista di e posibilidatnan pa invertí i hasi negoshi na Kòrsou, Nico da Costa Gomez a duna un bista di e potensial di ICT i a presentá tambe e trabou di Kolektivo. Muryad de Bruin a presentá nos oferta den turismo, miéntras Vanessa Toré a duna un bista di nos servisionan finansiero den representashon e bia aki di CIFC. Gwido Jansen di MEO a papia tokante e potensial di energia renovabel na Kòrsou.

Minister Cijntje a kombersá ekstensivamente tambe ku embahador di Reino na Alemania, Ronald Van Roeden, ku a demostrá kompromiso pa sigui fasilitá i guia e agènda ku Kòrsou a establesé na Alemania ku e bishita oportuno di Minister Cijntje i su delegashon na e pais di mas potensia den Europa.