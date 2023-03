Notisia di polis di djaluna 20 di mart te ku djabièrnè 24 di mart 2023 / Politieberichten van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023

Notisia di polis di djaluna 20 di mart te ku djabièrnè 24 di mart 2023

Detenshon en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES

Riba djabièrnè 24 di mart a detené un hòmber di inisial D.G.M.C. di 42 aña di edat riba Kaya Caribe en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. E hòmber tabata drumi den su outo, ku tabata stashoná kantu di kaminda. E motor i lus di e outo tabata ainda sendé. Den e outo tabatin artíkulonan pa prosesá droga i tambe un kantidat di produkto paresido na hash. E hòmber tabata mustra tambe di ta bou di influensia di alkohòl. A konfiská e droga i bai ku e outo warda di polis.

Korementu di outo bou di influensia

Riba djabièrnè 24 di mart a detené un hòmber di inisial R.R.Q. di 41 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. A spòt e sospechoso ta kore zeilu riba e rotònde dilanti misa di Playa. A dun’é òrdu pa para i na promé instante e no a duna oido na òrdu di polis. Finalmente el a para i durante kòntròl e no por a mustra un reibeweis bálido i tampoko un prueba di seguro bálido. Pa motibu ku e tabata probablemente bou di influensia di alkohòl, a bai kuné warda di polis pa hasi un análisis di rosea. A hiba e skuter tambe warda di polis i por pasa buska esaki te na momentu ku presentá ku un reibeweis i seguro bálido.

Kòntròl di tráfiko

Durante oranan di anochi riba djaweps 23 di mart a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. Durante di e kòntròl aki a para i kontrolá un total di 13 vehíkulo. A duna un total di 11 prosèsferbal.

Esaki tabata pa e siguiente violashonnan:

7x pa manehá sin faha di seguridat bistí

3x pa manehá sin seguro bálido

1x manehá sin hèlm bistí

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta bira ménos. Tambe patras den outo bo tin ménos chèns di keda heridá seriamente.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Prohibishon pa manehá

Durante oranan di anochi riba djaweps 23 di mart a detené un hòmber di inisial O.v.K. di 21 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso ku tabata kore riba un skuter a haña òrdu pa para pa un kòntròl rutinario. E no por a mustra un reibeweis bálido i tampoko un prueba di seguro bálido i pa esaki el a haña un prosèsferbal. A hasi tambe un tèst di supla kuné, despues di kua a bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña prohibishon di 1 ora pa manehá.

Detenshon pa neglishá òrdu di polis

Alrededor di 3’or di mardugá riba djárason 22 di mart, a detené un hòmber di inisial R.R.D. di 17 aña di edat na Amboina. A duna e sospechoso òrdu pa para despues ku el a pasa ku su outo den direkshon prohibí. El a neglishá òrdu diferente biaha i a sigui kore. Despues di un persekushon kòrtiku, e sospechoso a para i a detené pa no duna oido na òrdu di polis. A hiba e outo warda di polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Op donderdag 24 maart werd een 42-jarige man met initialen D.G.M.C. op de Kaya Caribe aangehouden wegens openbare dronkenschap en overtreding van de Opiumwet BES. De man lag te slapen in zijn auto , die aan de kant van de weg stond geparkeerd. De motor en de lampen van de auto waren nog aan. In de auto lagen artikelen om drugs te verwerken en ook hoeveelheden op hasj lijkende product. De man leek ook onder invloed van alcohol te zijn. De drugs werd in beslag genomen en de auto werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Rijden onder invloed

Op donderdag 24 maart werd een 41-jarige man met initialen R.R.Q. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte werd gespot toen hij slingerend op de rotonde voor de kerk in Playa reed. Hij werd gevorderd om te stoppen en gaf in eerst instantie geen gehoor aan de vorderingen van de politie. Hij stopte uiteindelijk en kon tijdens de controle geen geldig rijbewijs en geen geldig verzekeringsbewijs tonen. Omdat de man waarschijnlijk onder invloed van alcohol was, werd hij naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De scooter is ook naar het politiebureau gebracht ter bewaring en kan op vertoon van een geldig rijbewijs en verzekering opgehaald worden.

Verkeerscontrole

In de avonduren op donderdag 23 maart werd een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Internashonal. Hierbij werden in totaal 13 motorvoertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden 11 processen-verbaal uitgeschreven.

Deze waren voor de volgende overtredingen:

7x voor het rijden zonder autogordel om;

3x voor het rijden zonder geldige verzekeringsbewijs;

1x voor het rijden zonder helm.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd. Ook achterin de auto heb je met gordels minder kans om ernstig gewond te raken.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Rijverbod

In de nachtelijke uren op donderdag 23 maart werd een 21-jarige man met initialen O.v.K. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte die op een scooter reed werd gestopt voor een routine controle. Hij kon geen geldig rijbewijs en ook geen geldig verzekeringsbewijs tonen en kreeg hiervoor een proces-verbaal. Er werd ook een blaastest afgenomen, waarna hij naar het politiebureau werd meegenomen voor een ademanalyse. De verdachte kreeg een rijverbod een 1 uur.

Negeren van vordering van de politie leidt tot aanhouding

Op woensdag 22 maart werd omstreeks 03:00 uur een 17-jarige jongeman met initialen R.R.D. aangehouden op in Amboina. De verdachte werd gevorderd om te stoppen voor een controle toen hij in een verboden richting reed met zijn auto. Hij negeerde verschillende malen deze vorderingen en reed door. Na een korte achtervolging stopte de verdachte en werd hij aangehouden wegens het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De auto werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.