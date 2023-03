Minister Maduro di Finansa ta informa den cuadro di tema A di Landspakket pa mehora finansa publico:

CONSEHO DI MINISTER TA APROBA E PLAN PA CAMBIA E SISTEMA Y E MANEHO DI

SUBSIDIO DUNA PA GOBIERNO

Cambionan lo wordo haci den fase den e tempo nos dilanti

Conseho di Minister a ricibi un presentacion di e grupo di trabou di Aruba y Hulanda riba e investigacion

haci riba e sistema y maneho di subsidio duna door di Gobierno. Den cuadro di tema A di Landspakket

pa mehora finansa publico, na januari 2022 a inicia e estudio y na september 2022 a presenta e

resultado na Conseho di Minister hunto cu algun recomendacion con pa haci cambionan necesario pa

por yega na un sistema di subsidio mas eficiente, eficaz y transparente na Aruba. Siman pasa Conseho di

Minister a bay de acuerdo cu e plan di mehoracion y denter di poco lo cuminsa cu e trabounan pa por

implementa e recomendacionnan den fase den e tempo nos dilanti. Aki ta sigui un bista di e resultado di

e investigacion, e recomendacionan y e plan di accion.

Subsidio fragmenta

Resultado di estudio riba subsidio ta mustra cu tin 47 instancia cu ta haya subsidio di Gobierno. Na aña

2020, por ehempel, Gobierno a brinda 55 miyon na subsidio na e instancianan aki. E grandura di

instancia ta diferencia y subsidio cu ta wordo duna ta fragmenta. Tin varios organisacion cu ta ricibi

sumanan chikito y cu ta depende gran parti riba Gobierno pa haya entrada pa cubri nan gastonan. Por lo

general e posicion financiero di instancianan cu ta ricibi subsidio ta stabiel.

Maneho no ta cuadra cu ley

E maneho actual di subsidio ta uno ambigue unda cu e punto di salida ta e maneho stipula na aña 2016,

e asina yama 'output subsidiestelsel', di locual maneho no ta debidamente ancra den ley. E ley vigente

actual ta data di aña 1990 y ta aplicabel ainda. Esaki a conduci na e situacion ambigue unda cu maneho

y e base legal pa cu esaki no ta cuadra cu otro y ta conduci problema cune den practica.

Sistema no ta eficiente y efectivo

E estudio tambe a revela cu tin menos atencion pa e aspecto di efectividad y eficiencia ora ta otorga

subsidio pa ehecucion di tareanan publico. E estudio ta indica cu otorgamento di subsidio di parti di

Gobierno a bira mas un automatismo unda cu temanan di eficiencia y efectividad no ta ricibi e atencion

necesario. Adicionalmente ta indica cu masha poco ta desconta sumanan cu a wordo duna di mas na e

instancianan. En general e conclusion di estudio ta cu ta necesario pa Pais Aruba reforsa y reforma su

maneho di subsidio.