Minister van Heydoorn ta habri Kas di Teater

Teatro Bulabanda su proyekto pa hobén

Djaluna 27 di Mart. 5.00 na Casa Moderna Minister di Enseñansa, Sensia, Kultura i Deporte van Heydoorn lo hasi apertura ofishal di Kas di Teater, riba Dia Mundial di Teater, djaluna 27 di mart awor, 5.00 di atardi na Casa Moderna den Punda. Kas di Teater ta un inisiativa di Teatro Bulabanda.

Den luna di Aprel awor, Kas di Teater di Teatro Bulabanda su promé siklo di formashon ta bai kuminsá. Kas di Teater tei pa hóbennan ku ta ambishoná traha teater pa futuro, ku ta mira nan arte komo instrumento pa progreso di Kòrsou.

Nos mishon ta pa forma i eduká talento hóben riba nan kaminda pa bira performer, teatrista, aktor, eskritor, un bon Yu di Kòrsou, i kreadó di nan propio destino. Tur esaki den kuadro di Nation Building

Nos vishon: teater pa un mihó Kòrsou

Nos no ta kere den arte i teater pa entretené i hari so. Nos ta kere den teater pa yuda kambia Kòrsou. Pa yuda kambia e Yu di Kòrsou. Nos ke traha teater ku ta hasi e preguntanan difisil, enfrentá nos ku nos bèrdat, krea un mihó pais. No ku nos tin tur kontesta, pero nos ke usa teater pa invitá Kòrsou pa ban papia i huntu buska solushon.

Nos no ta spera ku tur partisipante lo bai traha despues den teater. Si despues nan bira un abogado, dosente of un kamarera den hotèl, nos ke pa nan ta asina pará den nan sapatu ku nan lo sigui yuda krea un mihó pais den e ròl ei tambe.

Tur hobén ta bonbiní

Kas di Teater lo ofreseé trayekto pa hobénnan ku tin interes pa desaroya, lo tin trayekto pa gruponan ku mester di antenshon speshal i nos lo desaroyá i presenta obra- grandi i chiki- den enseñansa, den bario, den mundo di turismo i mas.

Pa inskribi i mas informashon por mail kasditeater@gmail.com of app na numbernan 52150 54 of 514 9729

Video: https://fb.watch/jszHMcGuUw/

Kas di Teater ta bira posibel ku sostén di e Vriendenloterijfonds. A logra drecha Casa Moderna ku sostén di First Caribbean Bank, Antilliaanse Verffabriek, APC, SDKK i Maduro and Curiel’s Bank.

Programa Apertura Kas di Teater

Casa Moderna. Madurostraat 60. Punda

5.00 Risibí invitadonan

5.30 Apertura ofishal

– palabra di Minister di Enseñansa, Kultura i Deporte

– palabra di nos presidente sra. Jeanette Pablo

– palabra di nos fundadó i Lider Artístiko sr. Albert Schoobaar

6.00 Brindis ku musika di Grupo Isoko.

7.00 Klousura