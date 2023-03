Konseho di Minister ta disidí ku studiantenan di Karibe ta haña un BSN promé ku nan yega Hulanda

Konseho di Minister a aprobá kambio di e Dekreto registrashon básiko di persona (Besluit basisregistratie personen) di tal forma ku awor studiantenan di Karibe por haña un BSN mesora despues ku nan entregá un petishon pa finansiamentu di estudio via DUO. Esaki ta bira posibel dor di inskribí e studiantenan aki temporalmente komo no-residente den e BRP.

Alexandra van Huffelen, sekretario di estado di Relashonnan den Reino di Digitalisashon (BZK) a entregá e desishon den konsulta ku e minister di Enseñansa, Kultura i Siensia. Ku esaki e ta ehekutá e ambishonnan di e gabinete pa duna studiantenan di Boneiru, Saba i Sint Eustatius, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten un BSN promé ku nan yega Hulanda. Ta entregá e desishon serka Raad van State pa konseho.

Regla asuntu online mas fásil

Ku un BSN studiantenan por regla tur asuntu ku gobièrnu i otro instansia online pa kua un BSN ta nesesario. Por ehèmpel pa petishon di un DigiD, pago èkstra (toeslagen) i pa traha un afspraak na e munisipio pa inskripshon den e BRP. Di e forma aki studiantenan por prepará nan mes pa nan yegada na Hulanda i despues di yegada por atendé nan asuntu mas lihé. Asina nan no ta haña nan mes den problema innesesariamente. E desishon di Konseho di Minister ta e promé paso. Despues ku e regla drenta na vigor, mester di tempu pa ahustá e sistema di DUO.

Pa studiantenan di Karibe ku derecho riba finansiamentu di estudio

E kambio ta konta pa tur studiante di Karibe ku tin derecho riba finansiamentu di estudio i ku ta bai studia na Hulanda, pero ku no ta biba einan ainda. Un kondishon importante ta ku nan mester tin e nashonalidat hulandes òf igual na esaki. Studiantenan di MBO di Karibe ku no a kumpli 18 aña ainda, tambe ta risibí un BSN promé ku nan yega Hulanda. Ta konsiderá e derecho di biahe, mihó konosí komo e produkto di biahe di studiante ku nan ta risibí, tambe komo finansiamentu di estudio.

Inskripshon na munisipio despues di yegada na Hulanda ainda ta obligatorio

Despues di e desishon aki ainda studiantenan di Karibe ta obligá pa, despues di yegada na Hulanda, inskribí na e BRP di e munisipio di Hulanda kaminda nan ta bai biba. E reglamentu ta konta pa tur hende ku ta bai keda Hulanda pa un periodo di 4 luna òf mas. E BSN ta keda meskos.

Posibel medida èkstra na komienso di estudio na 2023

Pa studiantenan di Karibe ku na ougùstùs òf sèptèmber di e aña aki ta kuminsá ku un estudio na Hulanda, no ta posibel pa hasi e kambio na tempu despues ku e desishon drenta na vigor. Nan ta haña un BSN despues di inskripshon den e BRP di e munisipio hulandes kaminda nan ta bai biba. Gobièrnu di Reino ta bai hasi esfuerso pa, den kasonan individual, eliminá e problemanan pa e studiantenan di Karibe, ku ta guia na tardansa durante inskripshon den e BRP.

Ministerraad besluit dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN krijgen

De Ministerraad stemde in met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen, zodat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door hen tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven.

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK), diende het besluit in overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in. Hiermee geeft ze uitvoering aan de ambities van het kabinet om studenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vóór aankomst in Nederland een BSN te geven. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Makkelijker online zaken regelen

Met een BSN kunnen studenten alle zaken met de overheid en andere instanties waar een BSN voor nodig is, online regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD, toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de BRP. Op die manier kunnen studenten zich voor de komst naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Hierdoor komen ze niet onnodig in de knel. Het besluit is een eerste stap. Na de inwerkingtreding is er tijd nodig om de systemen van DUO aan te passen.

Voor Caribische studenten met recht op studiefinanciering

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische mbo-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Het reisrecht, bekend als het studentenreisproduct dat zij ontvangen, wordt ook gezien als studiefinanciering.

Inschrijving bij gemeente na aankomst in Nederland nog altijd verplicht

Ook na dit besluit zijn Caribische studenten verplicht om zich na aankomst in Nederland in te schrijven in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De regelgeving geldt voor iedereen die langer dan vier maanden in Nederland gaat verblijven. Het BSN blijft hetzelfde.

Extra maatregelen bij start studie in 2023

Voor Caribische studenten die in augustus of september dit jaar starten met de studie in Nederland is het niet mogelijk om de wijziging na inwerkingtreding op tijd door te voeren. Zij krijgen een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De Rijksoverheid gaat zich inspannen om in individuele gevallen de knelpunten weg te nemen die bij Caribische studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP.