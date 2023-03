Edison Rijna benoemd tot speciaal gezant

De heer Rijna start op 18 april 2023 in zijn nieuwe functie en zal gelijktijdig terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire.

Met zijn benoeming tot speciaal gezant zal de huidige gezaghebber van Bonaire zich de komende jaren als speciale vertegenwoordiger o.a. inzetten voor betere toegang tot fondsen van de Europese Unie (EU) en Verenigde Naties (VN) voor de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Hij zal hiertoe de contacten met de Europese Commissie in Brussel en de regio en voor Caribisch Nederland relevante aan de VN gelieerde organisaties onderhouden en kansrijke projecten identificeren.

Daarnaast zal hij als speciaal gezant voor economische betrekkingen met Latijns Amerika inkomende en uitgaande economische missies leiden van en naar omliggende Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Doel van deze missies is bedrijven en andere partijen van de drie eilanden van Caribisch Nederland betere toegang tot omliggende markten te bezorgen en bedrijven en partijen uit omliggende landen te interesseren tot investeringen in en handel met de eilanden van Caribisch Nederland. Een groter handel- en investeringsvolume draagt bij aan versterking en van de eilandelijke economieรซn.

Staatssecretaris van Huffelen toont zich zeer ingenomen met de benoeming: โ€œIk ben erg blij dat de heer Rijna deze benoeming heeft willen aanvaarden. Met zijn jarenlange ervaring als gezaghebber en brede internationale netwerk in de regio ben ik er van overtuigd dat hij als speciaal gezant van grote betekenis voor de eilanden en Nederland kan zijn. In zijn nieuwe rol kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de toegang tot EU- en VN-fondsen, de vergroting van de welvaart en de verbreding van de economische basis. We danken de heer Rijna voor zijn grote inzet voor het eiland Bonaire in zijn rol als gezaghebber.โ€

De heer Rijna is sinds 2014 gezaghebber. In 2020 werd hij voor een periode van 6 jaar herbenoemd. Sinds ruim een jaar is hij tevens Territorial Authorized Officer (TAO) voor Bonaire bij de Europese Unie: โ€œVanuit mijn rol als gezant kan ik nieuwe mogelijkheden voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor internationale samenwerking en ontwikkeling aanboren. Vanwege onze relatie met de EU liggen er veel kansen om te benutten. Dat geldt ook voor enkele onder de Verenigde Naties vallende organisaties die veel voor de eilanden kunnen betekenen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met de diverse betrokken partijen โ€

De aanstelling gaat in per 18 april 2023. Vanaf dat moment treedt de heer Nolly Oleana op als waarnemend gezaghebber, totdat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe gezaghebber is afgerond.