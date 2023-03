MINISTER MADURO TA YAMA BRITISH AIRWAYS BON BINI NA ARUBA

Diadomingo atardi, Minister Maduro representando Minister President di Aruba, a yama e aerolinea Ingles British Airways ‘Bon Bini’ na Aruba. Despues di varios aña di trabou, a logra pa Aruba bira un destinacion riba e ruta di British Airways den Caribe. Aruba ta bira e promer Pais den Caribe Hulandes pa haya e coneccion directo aki cu Reino Uni.

British Airways lo bishita Aruba dos biaha pa siman. Riba diahuebs y diadomingo, nos Pais lo ta conecta cu London-Gatwick facilitando turismo fo’i Reino Uni pa Aruba. Di nos Pais lo tin coneccion via London cu ta habri porta pa nos pa otro destinacionnan den Europa.

Minister Maduro ta felicita colega Minister Dangui Oduber cu e logra bunita aki pa nos Pais, y ta gradici y felicita Aruba Airport Authority y ATA pa tur e esfuerso di añanan largo pa yega na e momento bunita aki pa Aruba.

Den su discurso Minister Maduro a enfatisa cu e logro aki ta pone Aruba den e prome fila como destinacion den Caribe y tambe como un hub pa otro destinacionan. “Let’s keep working together, paving the path to many more accomplishments for our island. Finally, I would like to say in Papiamento, our native language, Danki pa kere den Aruba. Thank you so much for believing in Aruba,” tabata e palabranan cu Minister Maduro a caba su discurso cune pa yama ‘Bon Bini’ na British Airways na Aruba.