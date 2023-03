Debat over tekorten aan medische materialen

27 maart 2023

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 28 maart over de tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 19.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Onder druk

Kamerlid Fleur Agema (PVV) vroeg tijdens de regeling van werkzaamheden op 6 september 2022 een debat aan over de tekorten aan medische materialen. Er was geen meerderheid voor het verzoek, wel voor een dertigledendebat. VWS-minister Kuipers schreef later die maand in een brief aan de Kamer dat het klopt dat de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen ‘onder druk’ staat in Europa. Ook schreef hij dat hij in gesprek is met ‘het veld over hoe fabrikanten en inkopende partijen gesteund kunnen worden om tekorten op te vangen en waar mogelijk te voorkomen’. Daarnaast benadrukte de minister in zijn brief deze situatie te monitoren en te bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Dertigledendebat

Bij een dertigledendebat of interpellatiedebat vraagt de Tweede Kamer een minister om uitleg over een belangrijke kwestie. Er zijn dertig Kamerleden nodig om zo’n debat aan te vragen. Voor een interpellatiedebat gelden specifieke regels. Zo is de aanvrager van het debat de enige die van de Kamer in de eerste termijn mag spreken. Hij mag niet worden geïnterrumpeerd. In de tweede termijn mogen andere leden zich in het debat mengen.