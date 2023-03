Minister Javier Silvania Klaridat tokante renovashon Master License / Duidelijkheid inzake verlenging Masterlicenties

Klaridat tokante renovashon Master License

Den reakshon riba un artíkulo ku a keda publiká den Antilliaans Dagblad djabièrnè 24 di mart 2023, Ministerio di Finansa kier aklará ku, kontrario na lokual a keda publiká, no tin insertidumbre tokante renovashon di e masterlicensenan eksistente.

Ministerio di Finansa ta rekonosé e importansia vital di e industria di online gaming pa prosperidat di Kòrsou. Por lo tantu, mediante un karta fecha 29 novèmber 2022, ministerio di finansa a informá Gaming Control Board ku no tin ningun opheshon pa parti di ministerio di finansa tokante prolongashon di e lisensianan eksistente un un periodo di 1 aña òf te ku introdukshon di LOK (esun ku sosodé promé). Ministerio di Finansa a suprayá ku mester respetá e kuadro hurídiko eksistente na momentu ku prolongá e lisensianan di e master license holders.

Ademas, riba 8 di desèmber 2022, Ministerio di finansa e tene un reunion ku e master license holders, den kual a komuniká e desishon aki verbalmente na e master license holders. Tambe e siman aki tin atrobe un reunion plania ku e sektor, ya ku nan aporte ta sumamente importante pa éksito di e trayekto aki. Ministerio di finansa ta plenamente komprometí pa renová e leinan tokante online gaming i lo hasi todo por todo pa realista e vishon aki.

In reactie op een artikel dat op vrijdag 24 maart in het Antilliaans Dagblad is gepubliceerd, wil het Ministerie van Financiën het publiek duidelijk maken dat er, in tegenstelling tot hetgeen gepubliceerd was, geen enkele “onzekerheid” bestaat over de verlenging van de bestaande masterlicenties.

Het Ministerie van Financiën erkent het vitale belang van de online gaming industrie voor de toekomstige welvaart van Curaçao. Daarom heeft de minister van financiën de Gaming Control Board, bij brief van 28 november 2022, laten weten dat er vanuit het ministerie van financiën geen bezwaren bestaan tegen het verlengen van de bestaande vergunningen met een jaar of tot de invoering van het LOK (wat het eerst komt). Het ministerie van financiën heeft benadrukt dat de thans geldende juridische kader in acht moet worden genomen bij het verlengen van de vergunning van de master licentiehouders.

Bovendien heeft het ministerie van Financiën op 8 december 2022 een bespreking gehouden met de master licentiehouders waarin deze beslissing mondeling jegens de master licentiehouders toe is gecommuniceerd. Ook deze week staat wederom een vergadering ingepland met de sector, omdat hun input uitermate belangrijk is voor het slagen van dit traject.

Het ministerie van Financiën zet zich volledig in voor de vernieuwing van de wet- en regelgeving voor de online kansspelsector en zal kosten noch moeite sparen om deze visie te verwezenlijken.