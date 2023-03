TPK buskando firma pa reunion públiko mientras karta nan a bai pa gobièrnu

Penshonadonan di APC, Selikor i VVU meresé nan plaka

Atende Duurtetoeslag, indeksashon i atministrashon di finansa

Frakshon di Trabou pa Kòrsou, liderá pa parlamentario sr. Rennox Calmes, ta wòrdu aserká pa varios penshonado preokupá ku ta kai bou di APC, ku ta sea èks-trahadó públiko, èks-trahadó di Selikor i/of pensionado nan di UPAH, ku di un òf otro manera no ta kedando klá ku nan pago ku nan tin derechi riba dje.

Atministrasho robes na departamentu di finansa a perhudika penshonadonan ku a bai ku VVU ora di risibi restitushon. Nan no a risibi plaka. Kaminde krus. Pago duurtetoeslag pensionado nan Selikor. Indeksa penshun di APC No kita duurtetoeslag di APC

Punto 1

Trabou pa Kòrsou a wòrdu aserká pa diferente penshonado entre 60 i 65 aña di edat ku konforme e ‘Landsverordening Vervroegd Vrijwilligers Uitstroom’ (VVU) a hasi uso di nan derechi pa bai ku penshun promé ku tempu. E grupo ariba menshoná ta bastante preokupá ku e echo ku na momentu ku nan a baha ku VVU, gobièrnu a duna nan un lista di tur e prima nan ku gobièrnu a paga, pero grandi tabata nan sorpresa ku gobièrnu no a atministrá e pagonan den e departmentu di finansa. Esaki tabatin konsekuensha ku na momentu ku nan mester a risibí restutishon, gobièrnu a kita e prima nan for di e montante di restutishon.

Punto 2

Pa lokual ta trata e penshonado nan di Selikor, frakshon di Trabou Pa Kòrsou por a tuma nota ku for di 2016 penshonado nan a risibí ‘duurtetoeslag’ di aña nan 2011 te ku 2014. Penshonado nan a risibí solamente un ‘lumpsum’ i despues nada mas. Asta tin algun ku a muri bai sin risibí nada. Banda di esaki Trabou pa Kòrsou a tuma nota den e rapòrt anual di APC, ku APC a sera 2021 ku sifranan positivo, ku un forsa finansiero di 109.7%.

Punto 3

Tambe Trabou pa Kòrsou a wòrdu aserká pa varios penshonado di Union pa Penshonado nan pa Adelanto i Hustisia (UPAH), ku ta kai bou di Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). E preokupá shon di e grupo aki ta ku pa durante 10 aña kaba e grupo di nan no ta hañando indeksashon riba nan penshun. Konforme artíkulo 30; insiso 1 di ‘Landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren’, tot wijziging van de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren alsmede tot intrekking van de Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943’, ta asina ku mientras tantu ku trahadó públiko no risibí indeksashon, e grupo di penshonado tampoko lo no risibí indeksashon riba nan penshun. Ta konosí tambe ku for di 2013 niun trahadó públiko no ta hañando indeksashon riba nan salario mientras kosto di bida na Kòrsou a subi. Trabou pa Kòrsou a tuma nota ku konforme rapòrt anual di APC di 2021, ku APC a sera 2021 ku sifranan positivo, ku un ratio finansiero di 109.7%. Trabou pa Kòrsou ta mira esaki komo un oportunidat pa paga indeksashon na e grupo di penshonado aki.

Punto 4

Penshonado nan di APC a aserka nos ku preokupá shon ku den landspakket lo tin plan nan pa kòrta of kita duurtetoeslag. E intenshon nan aki a kousa mas preokupá shon serka nan. Penshonado nan a pidi TPK pa yuda nan atendé e asuntu aki i soru pa nan bos yega.

Den kuadro di e situashon nan aki frakshon di Trabou Pa Kòrsou a manda karta nan ku pregunta pa ministernan di Finansa, Salubridat Medio Ambiente i Naturalesa i tambe Gobernashon, Planifikashon i Servisio. Adishonal TPK ta buskando firma pa pidi un reunion publiko.