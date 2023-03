Kamer debatteert over verduurzaming industrie

28 maart 2023

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) debatteren op woensdag 29 maart over verduurzaming van de industrie. Het commissiedebat is vanaf 10.00 uur live te volgen via deze website en Debat Direct.

Energiebesparingsbeleid

Ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) komen voor het debat naar de Kamer. Op de agenda staan verschillende onderwerpen, waaronder de stand van zaken wat betreft het energiebesparingsbeleid van bedrijven en instellingen, de voortgang van maatwerkafspraken en een nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie.

Meerjarenprogramma

Ook de voortgang van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en de Delta Corridor kunnen aan bod komen. De Delta Corridor beoogt ondergronds transport van duurzame energiedragers en (circulaire) grondstoffen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de industrie.

Wat gebeurt er in een commissiedebat?

De meest voorkomende vorm van debat in een commissie is het commissiedebat. Het is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een tweeminutendebat op de agenda staan.