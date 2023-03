Kamer zet wetenschap en rapporteurs in om kennis te vergroten

29 maart 2023

De Tweede Kamer ontwikkelt steeds meer manieren om haar kennispositie verder te verbeteren. Daarbij schakelt ze regelmatig de wetenschap in en wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van rapporteurs. Tijdens een ontbijtsessie op woensdag 29 maart wisselden Kamerleden en ambtenaren ideeën en ervaringen uit over de instrumenten die ingezet kunnen worden.

PvdA-Kamerlid Songül Mutluer vertelt over haar ervaringen met het rapporteurschap aan tafel met de Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks), Kees van der Staaij (SGP) en Queeny Rajkowski (VVD).

De Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) van de Tweede Kamer organiseerde de sessie ‘Uur van beleid’ onder de noemer ‘Beweren en Bewijzen’. Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) leidde de bijeenkomst met Queeny Rajkowski (VVD). De wetenschapstoets en het werken met (wetgevings)rapporteurs stonden centraal. Van der Staaij is voorzitter van de werkgroep die een rapport schreef over de manieren waarop de Kamer haar functioneren kan verbeteren als het gaat om de wetgevende, controlerende en vertegenwoordigende taken.

In de praktijk

Kamervoorzitter Vera Bergkamp constateerde dat de Kamercommissies een aantal aanbevelingen van deze werkgroep al in de praktijk brengen. Een van de instrumenten die de Kamer nu vaker inzet, is de aanstelling van rapporteurs, volgens Bergkamp ‘heel waardevol’.

Rapporteurs

Rapporteurs zijn Kamerleden die een commissie benoemt voor een bepaald onderwerp. Dat kan zijn op het gebied van de begroting en jaarverslag, rondom EU-beleid of rondom wetgeving. De rapporteurs verdiepen zich in het onderwerp en brengen verslag uit aan de commissie. Songül Mutluer (PvdA) is bijvoorbeeld rapporteur bij een wetsvoorstel over seksuele misdrijven.

Wetenschapstoets

Ook de wetenschapstoets schept een gezamenlijke kennisbasis, zei Joost Sneller (D66). Deze toets vormt, net als de rapporteurschappen, een nieuw instrument van de Kamer en is de afgelopen jaren veertien keer uitgevoerd. De Kamer vraagt bij een wetenschapstoets aan een of meerdere wetenschappers om het (wets)voorstel van het kabinet grondig door te nemen en op een kernachtige manier te reflecteren hierop met behulp van een formulier. “De toets dwingt je als Kamerlid ook om eerder in het proces van beleid of wetgeving na te denken over welke informatie je nog nodig hebt”, zei Sneller. Volgens hem is er in buitenlandse parlementen belangstelling voor de wetenschapstoets.