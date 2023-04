Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ANUNCIO WEGANAN ESCOLAR 2023 WE ARUBA

Prome Minister ta felicita Minister Endy Croes, IBISA, stakeholders y tur scol cu ta participa

Diabierna 31 di maart a tuma luga e conferencia di prensa na unda cu a anuncia Weganan Escolar (WE) Aruba 2023 cu ta tuma luga di 26 di mei pa 10 di juni proximo. WE Aruba a wordo lansa pa prome biaha na 2022 cu e vision y determinacion di Minister di Deporte Endy Croes y e ekipo dinamico su tras. Despues di e gran exito di We Aruba 2022, na unda cu durante henter e trayectoria di e weganan, muchanan, maestronan y mayornan tur tawata hopi anima y entusiasma, awo a anuncia cu lo tin WE Aruba 2023.

Ya tur cos ta cla pa e weganan escolar cuminsa. E seleccionnan ya a tuma luga y e finalnan lo cuminsa dia 26 di mei proximo y esaki, Prome Minister a enfatisa, ta algo cu ta trece hopi alegria di mira cu nos muchanan tin prioridad, deporte tin prioridad. E aรฑa aki, 40 scol a clasifica y ta cla pa duna nan maximo pa e exito di e weganan escolar y e entusiasmo y alegria cu esaki lo trece cu ne. Pa e weganan escolar tur ekipo lo haya uniform.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente na e ocacion y a felicia Minister Endy Croes y su ekipo cu e anuncio di e di dos WE Aruba.

โ€œMi ta gradici Minister Endy Croes y e ekipo cu a traha duro pa haci esaki posibel. Mi ta gradici IBISA, stakeholders y tur e scolnan cu ta participa y e mayornan cu ta stimula nan yiunan. Cada mucha cu nos por stimula y entusiasma pa cada deporte y keda den deporte, ta un mucha menos riba caya. Ohala, manera tur deporte ta uni tur hende, e weganan escolar 2023 tambe trece mas unionโ€, Prome Minister a remarca.

Prome Minister ta haci invitacion pa Aruba henter, mayornan muy especial, pa apoya nos muchanan henter e siman aki 26 di mei pa 10 di juni durante e gran campeonato di Weganan Escolar. Prome Minister ta desea tur scol, tur atleta hoben, tur docente y tur mayor, hopi exito den e WE Aruba 2023.