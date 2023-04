“E DI TRES E-CURACAO BUSINESS SEMINAR TA DJASABRA 4 DI MEI 2023”

Djasabra 4 di Mei, Kòrsou lo ta sede di e tres ‘e-Curacao Business Seminar’ presenta pa RBC Royal Bank , Fast Delivery Services, CPOST y Guardian Group. Ta trata di un di e seminarionan di negoshi y merkadeo mas grandi na Kòrsou. Durante un mitar dia e público lo siña tur e último inovashonnan den loke ta merkadeo digital riba e.o Facebook, Instagram pero tambe ‘entrepreneurship’, e-commerce y e aña aki lo tin un orador ku lo sa di motiva tur hende ku ta presente. E evento lo tuma lugar na Curaçao Marriott Ballroom. E edishon di 2022, e sala tabata kompletamente yen (500 persona) y organisadónan no ta duda ku e aña aki no lo ta un ekseshon. Durante e rueda di prensa e papia e produktornan Mark Benson Denz ( Infinity Media ), Diederik Kemmerling (The Lab) y Trevor Nisbeth ( Sponsor Cpost).

For di eksterior lo tin 4 orador prinsipal. For di Detroit USA lo tey presente Jacob Brown. Jacob tabata un atleta profeshonal den e deporte di futbol americano (NFL). Jacob a krea un forma di pensa úniko pa na momentu ku un persona no logra su meta. E sistema di pensa yama ‘Fail Forward’ y a bira hopi famoso ront mundo. For di Francia, Timo Raab di e kompania renombra L’oreal lo papia riba e-commerce. Durante pandemia bou di su enkargo e kompania a krese den e segmento di e-commerce. E lo komparti su fórmula di éxito.

Ademas for di Las Vegas USA e orador Ryo Zsun di e kompania Zappos lo papia riba kon importante e ta pa por tin empleadonan feliz. Ryo a transforma e kompania mas grandi di bende sapato online ku su filosofia. Di parti di The Lab, Diederik Kemmerling y Omaily Lucas lo diskuti e tendensianan lokal na Kòrsou den social media. Debi ku nan ta traha pa varios kompania na Kòrsou, Aruba, Sint Maarten y Caribe nan tin tur e data pa por komparti ki estrategia ta efektivo y kwa no pa asina hiba bo kompania of organisashon na éxito.

Hopi ta puntra pa kende e seminarionan aki ta. E seminarionan semper a konta ku un público diverso for di personanan ku kier habri un negoshi den futuru, entrepreneurs, marketing managers, social media managers, communication/pr managers, pero tambe departamentunan di customer service y tambe HR. Lokual ta usual ta ku kompanianan ta manda semper un grupo di 5 pa 10 empleado pa evento aki. Esnan ku a atende den pasado sa ku ta un evento hopi interaktivo ku DJ, show di apertura y hasta weganan (ice breakers) ku ta hopi amenu pa komparti ku e públiko. E produkshon ta den man di Massive Productions.

Pa por atende por kumpra karchi na Van den Tweel Zeelandia, Mensing’s Caminada y naturalmente online mes na http://www.e-curacao.net. Pa kompanianan ku tin mester di varios karchi pa nan tim nan por tuma kontakto ku e sales desk via ecuracaobusiness@gmail.com.”