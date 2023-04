‘PAGA BO BUT’ SERÁ PA DIANAN DI FIESTA

Relashoná ku e dianan di fiesta e lokèt di ‘Paga bo But’ di Ministerio Públiko lo ta será riba

djabièrnè 7- i djaluna 10 di aprel 2023. Riba djaweps 6- i djamars 11 di aprel 2023 e lokèt lo ta

habri nònstòp for di 7.30 ‘or di mainta te 4.30 ‘or di atardi. Por hasi uso tambe di e sistema online

pa hasi pago di but habrí via bo banko riba kuenta di MCB 23329801 òf via di Pagafasil. No lubidá

di menshoná e number di e OPV. Por haña mas informashon tambe tokante di but habrí dor di

manda un Whatsapp na: +59994342120 òf +59994342122. Sigui nos tambe riba Facebook: Paga

bo But. Nos diskulpa pa kualkier inkumbiniensia. Ministerio Públiko ke rekordá un i tur ku na

aeropuerto tambe tin kontrol riba but ku ta habrí. Evitá situashonnan fèrfelu dor di paga bo but

na tempu

‘‘PAGA BO BUT’ GESLOTEN VOOR FEESTDAGEN

In verband met de aankomende feestdagen is het loket van ‘Paga bo But’ van het Openbaar

Ministerie op vrijdag 7- en maandag 10 april 2023 gesloten zijn. Op donderdag 6- en dinsdag 11

april is het loket de hele dag non-stop open van 7.30 tot 16.30 uur. U kunt uw openstaande

boetes ook online betalen via uw bank op rekeningnummer 23329801 van de MCB of bij

Pagafasil. Vergeet niet uw OPV nummer te vermelden. Voor meer informatie over openstaande

boetes, kunt u een Whatsapp bericht sturen via: +59994342120 of +59994342122. Volg ons ook

op Facebook: Paga bo But. Onze excuses voor het ongemak. Het Openbaar Ministerie wil ook

eenieder aan herinneren dat op de luchthaven ook wordt gecontroleerd op openstaande boetes.

Voorkom vervelende situaties door uw boete op tijd te betalen.