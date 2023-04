Notisia di polis di djabièrnè 31 di mart te ku djárason 5 di aprel 2023 / Politieberichten van vrijdag 31 maart tot en met woensdag 5 april 2023

Notisia di polis di djabièrnè 31 di mart te ku djárason 5 di aprel 2023

Outo a bòltu

Alrededor di 10 or di anochi riba djamars 4 di aprel, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda di Rincon. Shofùr di un outo probablemente a pega soño tras di stür ku konsekuensia ku e outo a bai bòltu. Un patruya ku a pasa a mira e outo i duna asistensia na e víktima. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djárason 5 di aprel a detené un hòmber di inisial C.A.C.V. di 55 aña di edat na Kaya Gilberto F. Croes. A para e hòmber pa un kòntròl rutinario. E no por a mustra un reibeweis bálido i tampoko un prueba di seguro bálido. A resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl tambe. A detené pa manehá bou di influensia. A bai ku su outo warda di polis.

Aksidente ku buriku

Alrededor di 1.15 or di mardugá riba djaluna 3 di aprel, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Shofùr di un skuter a deklará ku el a dal den un buriku, paso e no a mir’é. Presentenan a hiba shofùr di e skuter hòspital pa tratamentu médiko.

Kòntròl di tráfiko

Riba djasabra 1 di aprel a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Korona. Durante di e kòntròl aki a para i kontrolá un total di 23 vehíkulo, di kual 11 skuter i 12 outo. A duna un total di 8 prosèsferbal.

Esaki tabata pa e siguiente violashonnan:

5x pa manehá sin reibeweis bálido

2x pa manehá sin seguro bálido

1x pa manehá sin plachi di number

A hiba tres(3) skuter warda di polis pa motibu ku e shofùrnan no tabatin reibeweis i un di e skuternan no tabatin plachi di number.

Outo hòrtá

Riba djabièrnè 31 di mart a drenta un keho di ladronisia di outo. Deskonosínan a bai ku un Suzuki Sedan SX4 kòló shinishi, numerá B-10761. E vehíkulo tabata stashoná na Kaya L.D. Gerharts. E ladronisia a tuma lugá entre djaweps 30 di mart i djabièrnè 31 di mart.

Si kualke persona por a mira òf sa algu, tuma kontakto mesora ku polis na 715-8000, e number di tep anónimo 9310 òf yama e number di emergensia 911.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 31 maart tot en met woensdag 5 april 2023

Auto over de kop

Op dinsdag 4 april vond omstreeks 22:00 uur een aanrijding plaats op de weg naar Rincon. De bestuurder van een auto was waarschijnlijk in slaap gevallen achter het stuur met als gevolg dat de auto over de kop ging. Een patrouille die langsreed vond de auto en heeft assistentie verleend aan het slachtoffer. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Man aangehouden

In de nachtelijke uren op woensdag 5 april werd een 55-jarige man met initialen C.A.C.V. aangehouden op de Kaya Gilberto F. Croes. De man werd gestopt voor een routinecontrole. Hij kon geen geldig rijbewijs en ook geen geldig verzekeringsbewijs tonen. Hij bleek ook onder invloed van alcohol te zijn. Hij werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Zijn auto werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Aanrijding met een ezel

Op maandag 3 april vond omstreeks 01:15 uur een aanrijding plaats op de Kaya Internashonal. De bestuurder van een scooter verklaarde dat hij een ezel aanreed, omdat hij deze niet had gezien. Omstanders hadden de bestuurder van de scooter naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Verkeerscontrole

Op zaterdag 1 april werd een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Korona. Hierbij werden een totaal van 23 voertuigen, waaronder 11 scooters en 12 auto’s, gestopt en gecontroleerd. Er werden 8 processen verbaal uitgeschreven.

Deze waren voor de volgende overtredingen:

5x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

2x voor het rijden zonder geldig verzekeringsbewijs

1x voor het rijden zonder kentekenplaat

Drie (3) scooters werden naar het politiebureau gebracht doordat de bestuurders geen rijbewijs hadden en één van de scooters had ook geen kentekenplaat.

Auto diefstal

Op vrijdag 31 maart 2023 is aangifte gedaan van autodiefstal. Onbekenden hebben een grijze Suzuki Sedan SX4 met kenteken B-10761 meegenomen. De auto stond geparkeerd op de Kaya L.D. Gerharts. De diefstal heeft tussen donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart plaatsgevonden.

Mocht u iets gezien hebben, neem onmiddellijk contact op met de politie via 715-8000, de anonieme tip lijn: 9310 of via het alarmnummer 911.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.