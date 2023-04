KOMUNIKADO DI PRENSA 162/2023.

6 aprel 2023.

Tepnan pa fin di siman di fiesta.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Pueblo di Kòrsou. Nos ta aserkando un fin di siman largu. Ban kuida nos mes i otronan pa na final

nos por mira bèk riba algun dia plasentero, kaminda un i tur a disfrutá di un manera sano na nan

manera.

Ora bo ta sali kas :

 Sigurá bo mes ku tur porta i bentana ta bon será;

 Saka aparatonan elektróniko for di koriente i sera gas di kushiná;

 Si bo ta regresá kas ora ku ya a bira sukú òf no ta drumi na kas, sende lus rondó di bo kas;

 Mèldu bo bon bisiña pa e tira bista pa bo;

 Sera bo porta di kurá;

Den tráfiko:

 Bisti bo faha di seguridat i evitá uso di telefòn ora bo ta stür;

 Tene kuenta ku e kantidat di hende ku por bai den un outo i no transportá hende den baki

di pikòp;

 Respetá reglanan di tráfiko i no surpasá e velosidat máksimo;

 Keda responsabel. Si bo ta stür, no bebe;

 No laga kos di balor den outo;

Na laman:

 Si mucha menor di edat ta drenta laman, sòru pa nan ta kompañá pa adulto;

 Ora bo ta bai landa, laga un hende ku bista riba bo propiedat riba playa;

 No landa kaminda ta destiná pa seadoo i boto;

 No tira kabes na sítionan ku tin baranka;

 Sòru pa bo nabegashon tin salbabida i flèr pa den kaso di emergensia;

 Wak pa bo tin sufisiente awa den boto.

Kuerpo Polisial ta deseá pueblo di Kòrsou felis dianan di fiesta i laga nos ban komportá i kuida nos

mes i otro.