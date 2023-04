Notisia di polis di djabièrnè 7 di aprel te ku djárason 12 di aprel 2023/Politieberichten van vrijdag 7 april tot en met woensdag 12 april 2023

Notisia di polis di djabièrnè 7 di aprel te ku djárason 12 di aprel 2023

Kòntròl di tráfiko

Den oranan di anochi riba djamars 11 di aprel, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Libertador Simon Bolivar. Durante di e kòntròl aki a kontrolá un total di 9 vehíkulo. A duna un total di 2 prosèsferbal. Ámbos tabata pa manehá sin seguro bálido.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 9 di aprel, a detené un hòmber di inisial F.E.C.V den Centrumgebied en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso a dal den un outo i kier a sigui kore na momentu ku e tabata bai for di e sitio. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl i a hasi un tèst di supla kuné. A konsekuensia di e resultado a detené i hib’e warda di polis pa un análisis di rosea.

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djadumingu 9 di aprel, a detené un hòmber di inisial R.V.M na Kaya Carmen. Despues di a risibí notifikashon di un persona no deseá na un kas na e adrès menshoná, un patruya a bai i a topa ku e hòmber. Na yegada di e patruya e hòmber a trata na kore bai pero polis a logra par’e. Despues di un kòntròl mas aleu tabata suponé ku e sospechoso tabata bou di influensia, i a dun’é òrdu pa hasi un tèst di supla. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla, a detené. A hib’e warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña tambe un prosèsferbal pa manehá sin seguro bálido, pa manehá sin faha di seguridat bistí i pa manehá sin plachi di number.

Detenshon pa manehá bou di influensia ta oumentando

Den e periodo tras di lomba a realisá un kantidat di detenshon riba karetera públiko pa manehá bou di influensia di alkohòl. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Tèst di supla

Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. E tèst aki ta mustra si bo a bebe mas ku ta permití pa lei. Resultado di e tèst aki ta determiná si bo mester bai warda investigashon mas aleu. Bo ta nenga di hasi e tèst? E ora ei bo ta haña un prosèsferbal. Dependiendo di e resultado di e tèst di supla bo mester bai warda di polis pa un análisis di rosea. Durante e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo a konsumí ku un aparato spesial.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

Hit & Run

Riba djabièrnè 7 di aprel, un kaso di ‘hit & run’ a tuma lugá riba Kaya Apache. Un outo a alkansá un peaton i a sigui kore bai. A konsekuensia di esaki, e víktima a haña algun herida. Algun ratu despues a detené e sospechoso di inisial J.C.M.M. na un kas. Na warda di polis a hasi un análisis di rosea ku e sospechoso. A konsekuensia di e resultado, a konfiská reibeweis di e sospechoso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 7 april tot en met woensdag 12 april 2023

Verkeerscontrole

Op dinsdag 11 april werd in de avonduren een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Libertador Simon Bolivar. Hierbij werden 9 voertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden twee processen-verbaal uitgeschreven. Beiden waren voor het rijden zonder geldige verzekering.

Aanhouding voor het rijden invloed

Op zondag 9 april werd een man met initialen F.E.C.V. in het Centrumgebied in Playa aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed tegen een auto aan en wilde doorrijden toen hij van een locatie wilde vertrekken. Bij nader controle bleek hij onder invloed van alcohol te zijn en werd er een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.

Aanhouding

In de nachtelijke uren op zondag 9 april werd een man met initialen R.V.M. aan de Kaya Carmen aangehouden. Een patrouille ging nar een woning bij genoemde adres voor een melding over een ongewenst persoon en trof de man aan. Bij aankomst van de patrouille wilde de man ervandoor gaan maar kon toch nog gestopt worden door de politie. Bij nader controle had men het vermoeden dat de verdachte onder invloed van alcohol was, waardoor hij werd gevorderd een blaastest te doen. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest werd de man aangehouden. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De verdachte kreeg ook een proces-verbaal voor het rijden zonder verzekeringsbewijs, voor het niet dragen van een autogordel en voor het rijden zonder een kentekenplaat.

Aanhoudingen voor het rijden onder invloed nemen toe

Afgelopen periode zijn er veel aanhoudingen op de openbare wegen verricht voor het rijden onder invloed. Het Korps Politie Caribisch Nederland wil een ieder erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Blaastest

De politie controleert met een blaastest of je onder invloed bent van alcohol. Je bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of je meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of je mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Weiger je? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Afhankelijk van het resultaat van de blaastest moet je mee naar het bureau voor een ademanalyse. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol je precies hebt gedronken.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

Hit & Run

Op vrijdag 7 april vond een hit & run plaats op de Kaya Apache. Een auto reed een voetganger aan en reed hierna door. Het slachtoffer liep hierdoor enige verwondingen op. De verdachte met initialen J.C.M.M. werd later bij een woning aangehouden. Bij het politiebureau onderging de verdachte een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd het rijbewijs van de verdachte ingevorderd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.