Enorme ravage na explosie bij flatgebouw Comeniusstraat Amsterdam

Amsterdam – De voorgevel van een flatgebouw aan de Comeniusstraat in Amsterdam Nieuw-West is vannacht opgeblazen. De schade door de explosie is gigantisch, zo is een groot aantal ruiten gesprongen en liggen er flinke brokstukken in de foyer van het gebouw. De woordvoerder van de politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

Rond 03.45 uur schrikken bewoners van de flat wakker na een ‘enorme explosie’. Wat achterblijft is een flinke ravage, zowel in het pand als daarbuiten. Ruiten van geparkeerde auto’s voor de flat zijn gesprongen en de gehele straat is bezaaid met glas.

Na de explosie kwamen zowel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) als de Forensische Opsporing ter plaatse om onderzoek te doen. De EOD kon snel constateren dat er verder geen gevaar meer was voor de buurtbewoners. De recherche heeft delen van het explosief gevonden en meegenomen voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies ontploft is.

