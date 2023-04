Man omgekomen bij schietpartij aan de Stelhout in Houten

Houten – In Houten is bij een schietpartij aan de Stelhout een man omgekomen. De schietpartij vond rond half zes plaats op een parkeerplaats in een woonwijk.

De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. De politie is met een helikopter en speurhonden op zoek is naar de dader.

Twee ambulances werden opgeroepen, maar de hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Wat er aan het incident voorafging en wat de identiteit van het slachtoffer is, is nog niet bekend.

Er is momenteel een tent over het overleden slachtoffer geplaatst. De politie is druk bezig met het onderzoek en mannen in witte pakken leggen alles vast en stellen alle sporen veilig.

Burgemeester Gilbert Isabella van Houten is op zijn fiets ter plaatse gekomen om zich over de situatie te laten informeren.