Vrouw aangerand op Marnixstraat: recherche zoekt (specifieke) getuigen en camerabeelden

Camerabeelden gezocht

Naast getuigen is het team erg geïnteresseerd in camerabeelden van het incident. Dit kunnen uiteraard beelden van de aanranding zelf zijn, maar ook van de verdachte voorgaand aan of na de aanranding. Om het geheugen van eventuele getuigen op te frissen en het uitkijken van mogelijk relevante camerabeelden eenvoudiger te maken: het slachtoffer was volledig in het zwart gekleed en droeg een rood voorwerp in haar handen.