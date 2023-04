Aantal ingeschreven discriminatiefeiten bij OM in 2022 gedaald

Het Openbaar Ministerie nam in 2022 in totaal 417 ingeschreven feiten in behandeling waarbij er een verdenking was van een vorm van discriminatie. Dat zijn er 68 minder dan in 2021. Bij 144 van deze feiten ging het specifiek om discriminatie, de overige feiten (273) betrof feiten waarbij discriminatie een rol speelde. Dat blijkt uit het rapport Cijfers in Beeld 2022 van het OM, dat vandaag is gepubliceerd.

Cijfers in Beeld 2022 beschrijft de aard en omvang van de discriminatiefeiten die in 2022 bij het OM zijn ingeschreven. Het OM behandelt alleen de vormen van discriminatie die strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht. Hieronder vallen twee soorten feiten: feiten die specifiek gaan over discriminatie (specifieke discriminatiefeiten) en andere feiten waarbij een discriminatieaspect meespeelt, zoals mishandeling (ook wel codis-feiten genoemd: commune feiten met een discriminatieaspect).

Bij de specifieke discriminatiefeiten ging het in de meeste gevallen om het delict groepsbelediging (69%), terwijl het bij de codis-feiten vaak om belediging van een individu ging (68%). Discriminatie op grond van ras werd bij beide type feiten het vaakst geregistreerd (respectievelijk 41% en 46%). Verder werden bij beide soorten de meeste feiten geregistreerd bij het parket Amsterdam en vond de meeste discriminatie plaats in de openbare ruimte.

De cijfers in dit rapport geven niet weer hoeveel discriminatie-incidenten zich in 2022 in Nederland daadwerkelijk hebben voorgedaan. Niet alles wat men als discriminatie kan ervaren, is strafbaar. Bovendien komt ook niet alles wat strafbaar is bij het OM terecht. Er wordt niet altijd aangifte gedaan van discriminatie. Het is ook mogelijk dat er na onderzoek geen verdachte wordt gevonden of dat er onvoldoende bewijs is. Dit zijn enkele factoren die kunnen verklaren waarom het aantal ingestroomde feiten bij het OM altijd lager is dan de registraties bij de politie.

Het rapport Cijfers in Beeld 2022 is opgesteld door het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) van het OM. Dit expertisecentrum is er verantwoordelijk voor dat discriminatiezaken die bij het OM terechtkomen zorgvuldig en goed worden opgepakt en behandeld.