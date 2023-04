OM komt tot voorwaardelijk sepot tegen Tweede Kamerlid

Het OM heeft aangiftes tegen een Tweede Kamerlid voorwaardelijk geseponeerd. De man gaf op 6 december 2022 een rondleiding door het Kamergebouw. Toen een journalist hem een vraag wilde stellen, zei het Tweede Kamerlid in het voorbij lopen tegen zijn groep: ‘We always ignore this one, because they are fascists’. De cameraploeg had dit gefilmd en de beelden werden op 8 december 2022 uitgezonden.