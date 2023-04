Hagenaar ving onterecht borg voor zogenaamde verhuur woningen

Negen mensen dachten in een gespannen woningmarkt een huurwoning te hebben gevonden. Ze betaalden stuk voor stuk honderden euro’s borg. Helaas bleken ze later slachtoffer te zijn van oplichting. De verdachte – een 50-jarige Hagenaar – stond vandaag voor de politierechter.

Tussen februari 2018 en februari 2019 werden er negen aangiftes gedaan van oplichting met ‘huurwoningen’ in Den Haag en Zoetermeer. De meeste slachtoffers hadden gereageerd op een advertentie op het prikbord van een supermarkt of op Facebook.

Ze spraken af met een man die zich de ene keer Glenn noemde, de andere keer Jimmy of Sunil. Hij leidde hen rond in een echte woning en liet hen een huurcontract tekenen.

Borg

Dat stond dan weer op een andere naam, namelijk die van verdachte. In sommige gevallen overhandigden de slachtoffers na tekening van het contract de borg contant en ter plekke. In andere gevallen maakten zij het over op de rekening van verdachte.

De overdracht van de woning zou op een later moment plaatsvinden. Maar hoe de slachtoffers ook probeerden om later contact te krijgen met de ‘verhuurder’, die reageerde nergens meer op.

Bewijs

De verdachte is door de slachtoffers herkend als degene die hen rondleidde. Ook is in sommige gevallen het geld naar zijn rekening overgemaakt. Dat levert volgens het OM voldoende bewijs op voor oplichting en witwassen. De officier van justitie eiste tegen de Hagenaar een onvoorwaardelijke taakstraf van 100 uur.

De politierechter vond alle tenlastegelegde feiten bewezen. Zij oordeelde dat er een patroon was waarbij verdachte een contract liet tekenen en geld ontving. In het dossier zitten ook contracten die door hem zijn getekend. Dat de verdachte geen intentie had om op te lichten (zoals hij zelf stelt), ging er bij de politierechter niet in. Zij veroordeelde de Hagenaar tot 80 uur taakstraf. Ook moet hij één van de slachtoffers 650 euro terugbetalen.