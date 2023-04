Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bezoekt Litouwen

25 april 2023

De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) brengt van 24 tot en met 26 april een werkbezoek aan Litouwen. De CIVD heeft een ontmoeting met haar evenknie in het Litouwse parlement, de commissie voor Nationale Veiligheid en Defensie. De commissieleden bezoeken ook een militaire basis in Rukla, waar Nederlandse militairen op rotatiebasis gestationeerd zijn in het kader van de enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO.

Leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bezoeken Nederlandse militairen in Rukla. Foto: Ministerie van Defensie

Over de commissie

De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is belast met de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Lid van de commissie zijn de voorzitters van de vijf grootste fracties: Sophie Hermans (VVD, commissievoorzitter), Jan Paternotte (D66), Geert Wilders (PVV), Pieter Heerma (CDA) en Attje Kuiken (PvdA). De commissie vergadert in beslotenheid omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer. Dit verslag is openbaar.

In het Litouwse parlement spreken de Kamerleden met de commissie voor Nationale Veiligheid en Defensie. Foto: Olga Posaškova/Parlement van Litouwen