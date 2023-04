Detenshon pa ladronisia

Riba djamars 25 di aprel, alrededor di 12 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante ladronisia for di den un negoshi situá na Kaya Grandi. Un trahadó di e negoshi a tuma kontakto ku polis despues ku e tabata sospechá ku un grupo di turista a hòrta un tas di kueru kostoso. Mesora a dirigí un patruya pa tuma deklarashon serka e persona ku a mèldu. Agentenan di Kuido Básiko di Polis a kuminsá mesora ku un investigashon i ku yudansa di un testigu, nan a logra lokalisá e sospechosonan den sentro di siudat. Pa nan prueba nan inosensia, e sospechosonan a invitá polis pa bai den nan kamber di hotèl, pa demostrá ku nan no a hòrta nada. Una bes den e kamber di hotèl, durante e investigashon e agentenan a bin haña e tas hòrtá. A detené un hòmber di inisial A.Z.J. di 20 aña di edat en konekshon ku ladronisia. E tas entretantu a keda entregá bèk na e negoshi.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Aanhouding vanwege diefstal

Op dinsdag, 25 april omstreeks 12 uur kreeg de centrale meldkamer een melding van een diefstal in een winkel op de Kaya Grandi. Een medewerker van de winkel nam contact op met de politie nadat deze vermoedde dat een groep toeristen een kostbare lerentas uit de winkel had gestolen. Een patrouille werd ter plaatse gestuurd en nam de verklaring van de melder op. Agenten van de Basispolitiezorg stelden onmiddellijk een onderzoek in en met de hulp van een getuige konden zij de verdachten in het stadscentrum opsporen. Om hun onschuld te bewijzen nodigden de verdachten de politie uit op hun hotelkamer om aan te tonen dat ze niets hadden gepakt. Eenmaal in de hotelkamer hebben de agenten tijdens het onderzoek de gestolen tas gevonden. Een 20-jarige man met de initialen A.Z.J. is aangehouden vanwege diefstal. Het gestolen tas is inmiddels teruggebracht naar de winkel.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.