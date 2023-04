GOUVERNEUR KRIJGT BEZOEK VAN FUNDASHON BOS DI HUBENTUT

GERELATEERDE MINISTERIES JUSTITIE GEPLAATST OP 26 04 2023

WILLEMSTAD – Op dinsdag 25 april 2023 hebben vertegenwoordigers van de stichting “Fundashon Bos Di Hubentut” een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout in verband met het 30-jarig bestaan van de stichting. Daarbij hebben zij verslag gedaan over het project “Kibrando e Gritunan Silensioso” (KGS). In het kader van dit project is in de maand april extra stilgestaan bij de preventie van kindermishandelingen. Tijdens het bezoek heeft de directeur van de stichting, mevr. Anne Sheila Albertoe, de nieuwe leesboeken over dit thema voor de groepen 5 t/m 8 aan de Gouverneur uitgereikt.

Op de foto: Mevr. Roseline Albertoe, mevr. Tatiana Nahr-Balentien, mevr. Anisha Hansen-da Costa Gomez, de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout, mevr. Nathaly Fermin en mevr. Anne-Sheila Albertoe.