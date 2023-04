Rishi Rampadarath (37) op straat doodgeschoten

Rond 05.30 uur op donderdag 20 april 2023 werd op de Stelhout in Houten geschoten op Rishi Rampadarath, die op weg was naar zijn auto. De 37-jarige Rishi werd geraakt en overleed even later ter plekke aan zijn verwondingen.

Het motief voor het schietincident is nog onduidelijk. De politie vraagt iedereen die daar mogelijk iets over weet om zich te melden. Ook als u mogelijk iets van de schutter heeft gezien of over beelden beschikt waar die op zou kunnen staan, wil de politie u heel graag spreken.

Rishi Rampadarath

Bekende in de wijk

Het slachtoffer had, zoals hij vaker deed, bij zijn ouders geslapen en zou naar zijn werk vertrekken toen hij onder vuur werd genomen. Rishi is opgegroeid daar aan de Stelhout en kwam er nog geregeld. Zijn auto was een zwarte Volkswagen Golf met het kenteken JJ-423-R.

Veel buurtbewoners kenden Rishi en kennen zijn ouders. Het schietincident heeft dan ook veel indruk gemaakt in de wijk Leebrug, ook doordat Rishi’s moeder als een van de eersten bij hem was nadat ze knallen had gehoord.

Deel uw informatie

De 37-jarige Rishi Rampadarath was logistiek coördinator bij een Utrechtse firma die met name verse etenswaren vervoert. Eerder runde hij zijn eigen bedrijf dat fruitpakketten bezorgde bij particulieren.

De aanleiding voor het schieten is op dit moment onbekend. Ieder detail dat u hierover denkt te weten, kan belangrijker zijn dan u mogelijk vermoedt. Geef alstublieft ieder beetje informatie door dat u heeft, ook als u het denkt dat het maar ‘klein’ is. Dat kan te allen tijde ook anoniem of middels een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen.

Vertel wat u weet Was u tussen 05.30 en 06.30 uur mobiel in de Houtsense wijk Leeburg, of het nou te voet was of dat u er met een voertuig reed, neem dan alstublieft contact op met de politie. Uw informatie zou van cruciaal belang kunnen zijn in dit onderzoek. Ook als u camera- of dashcambeelden heeft, hoort de politie heel graag van u. Direct uploaden kan via het tipformulier. Wie weet of vermoedt iets over het motief voor het schietincident?

Wie heeft informatie over een mogelijke schutter en/of opdrachtgever? Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 – 6070

Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800 – 7000

Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 – 661 77 34