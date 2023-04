Brand in woning.

zaterdag 29 april 2023 om 19:47:08

Den Haag- 2de Eeldepad, rond 19.00 uur heeft er korte tijd brand gewoed in een portiekwoning. Tijdens de brand is er ook door omstanders een harde knal waargenomen waardoor er korte tijd paniek was in de omgeving. De brandweer heeft de brand snel geblust en hebben met een hoogwerker het dak gecontroleerd op dat omstander iemand op het dak van de flat hebben zien lopen.

Na enige zoekwerk door de brandweer en de politie met een helikopter vanuit de lucht is er niemand aangetroffen. De brandweer heeft de woning geventileerd, de omliggende woningen zijn weer vrijgegeven dus de bewoners kunnen weer terugkeren naar hun woningen.

De politie zal onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de brand en de harde knal.