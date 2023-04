Zwaargewonde man aangetroffen in woning (Update)

De politie kreeg rond 09.30 uur een melding over een zwaargewonde man in zijn woning. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en hebben hulp geboden aan het slachtoffer. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek en probeert te achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Politie op zoek naar man met geel/oranje schouderstukken (Update)

In het onderzoek is de politie op zoek naar een man die maandagavond 24 april tussen 21.00 en 21.45 uur in de ‘Bomenwijk’ en omgeving liep en vervolgens in zijn auto stapte.

Het gaat om een getinte man met een ringbaardje (wit/grijze haren). Hij droeg een donkere jas met geel/oranje schouderstukken, een donkere hoodie/capuchon en een geel/oranje plastic tas bij zich.

Heeft u informatie?

Weet u wie deze man is of heeft u deze man maandagavond tussen 21.00 uur en 21.45 uur gezien? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000. Verder is de politie ook nog steeds op zoek naar getuigen. Uiteraard is er met omwonenden gesproken, maar de politie kan nog steeds uw hulp goed gebruiken. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Acaciastraat? Heeft u informatie of camerabeelden zoals een videodeurbel? Dat kan van belang zijn voor het onderzoek. Neem dan ook contact op met de politie door te bellen of het onderstaande tipformulier in te vullen. Eventuele camerabeelden kunt u ook hierin delen.