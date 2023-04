Rijksdienst Caribisch Nederland Tene diabétis na bista!

Diabétis ta un enfermedat invisibel. Anais Sakoetoe sa tur kos di dje. E ta enfermera di diabétis na Boneiru. E por konta hopi kos di e enfermedat.

“Nos sa yama diabétis suku tambe. Hopi bia, na prinsipio hendenan no sa ku nan tin diabétis. I ora nan haña kehonan, nan ta sigui kana kuné pa muchu tempu.” Anais tin hopi kontakto ku su pashèntnan.

Un bida mas saludabel

“Hopi bia hende ta pensa ku nan no por kome nada mas, pero esei no ta bèrdat”, Anais ta aklará. “Sí ta importante pa kome salú i no demasiado pareu. Demasiado sut, salu i fèt no ta bon. Tambe ta mihó pa bo no bebe djus òf limonada, pero sí bebe sufisiente awa. Baha peso i move sufisiente, esei ta hopi importante. I mi por yuda e pashèntnan ku esei.”

E rekompensa di mas bunita

“Kiko mi gusta di mi trabou? Ora pashèntnan bisa mi: ‘Mi ta kontentu ku mi a bini serka bo, awor mi ta sinti mi hopi mas mihó, sin e síntomanan di suku haltu. Mi ke duna mi pashèntnan un bida mas agradabel i un futuro largu. Si esei bai bon, esei pa mi ta e rekompensa di mas bunita!”

