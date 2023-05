Automobilist ernstig gewond bij ongeval na politieachtervolging op N987 bij Siddeburen

Negeren stopteken

Toen surveillerende agenten in de nacht van zondag 30 april op maandag 1 mei in de omgeving van de Houtmanstraat in Hoogezand een auto met een defecte koplamp zagen rijden, gaven ze de automobilist een stopteken. De automobilist negeerde het stopteken en reed op hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in. Op de N987 ter hoogte van Siddeburen raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.

Politieonderzoek

De bestuurder, een 52-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, raakte bekneld. Hulpverlening werd meteen opgestart en de bestuurder is later met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van het ongeval is direct onderzoek gedaan door Forensisch Opsporing Verkeer. De automobilist had geen geldig rijbewijs. Op het voertuig zaten gestolen kentekenplaten. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.