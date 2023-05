Politie Eenheid Amsterdam Met gevaar voor eigen leven heeft een winkelmedewerker achter een gewapende overvaller aangerend!

De overvaller heeft kort daarvoor buit uit zijn winkel meegenomen. Wanneer de medewerker en in aantal klanten in de tabakszaak staan, komt er een man binnen. Al snel is het duidelijk dat hij geen klant is maar dat hij erop uit is om de inhoud van de kassa mee te nemen. De overvaller dreigt met een vuurwapen maar hij zou ook meerdere keer hebben geschoten! Niemand is gewond geraakt.