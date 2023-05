MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER AKLARASHON RIBA PAKETE PAIS I AREGLO MUTUO

WILLEMSTAD – Resientemente a sali un artíkulo den medianan lokal (“Twijfels over Landspakket”/AD djasabra 29 di aprel 2023) ku presidente di Kámara di Komèrsio i Industria, sr. Billy Jonckheer, a indiká durante un sena ku nan tin duda riba ehekushon, efektividat i puntualidat di e reformanan den e Pakete Pais. Durante su diskurso sr. Jonckheer aparentemente lo a indiká ku – riba e Pakete Pais i tambe e Areglo Mutuo di 4 di aprel último – tin hopi inseguridat tokante e kapasidat p’e reformanan realmente kondusí na kresemente ekonómiko, pasobra sektor privá no a keda konsultá ora a traha na e Pakete Pais. Ademas sr. Jonckheer no ta kere ku e reformanan lo hisa resistensha di nos pais. Segun su deklarashon no ta kla tampoko ku ki motibu a hasi e “nulmeting”nan manera den enseñansa. E ta puntra su mes tambe dikon e reformanan no ta dirigí riba desaroyo sosial-ekonómiko. Finalmente, sr. Jonckheer ta puntra su mes dikon e gobièrnu aktual no a tuma su plan over di 2018, esta “Ban sembra awe pa kosechá mañan”.

Gobièrnu di Kòrsou a keda sumamente asombrá di e deklarashonnan di sr. Jonckheer tokante e reformanan manera ankrá den Pakete Pais. Manera konosí e Pakete Pais ta eksistí fo’i 2 di novèmber 2020, pues promé ku Gabinete Pisas II. Pues e ta den ehekushon ya pa 2 aña i mei i ta straño ku ta awor numa presidente di Kámara di Komèrsio ta indiká di tin duda riba e Pakete Pais i reformanan ku ta ankrá eiden. Ademas, kontrali na loke sr. Jonckheer ta pretendé, e reformanan den Pakete Pais no ta dirigí ningun momentu riba kresementu ekonómiko, pero primeramente riba hasi e sektor públiko mas resiliente asina nos pais por wanta un ‘shock’ eksterno mas mihó posibel kompará ku temporada di e pandemia di COVID-19. Di otro banda, pa aselerá desaroyo ekonómiko, Gobièrnu ta trahando riba ehekushon di un plan ekonómiko ku por sierto mester bai akompañá pa invershonnan grandi den e añanan benidero, tantu di sektor privá komo di Gobièrnu mes.

Mientras e preparashonnan ta andando den ‘full swing’ pa optené e fondonan nesesario pa por hasi e invershonnan dor di Gobièrnu mes, último invershonnan di parti di sektor privá a laga hopi di deseá. Gobièrnu te ainda tampoko a haña un plan konkreto di invershon di parti di sektor komersial ku ta indiká kuantu invershon konkreto nan miembronan ta bai hasi pa asina kompañá e reformanan pa reforsá sektor públiko. Si presidente di Kámara di Komèrsio ke aportá na maneho ekonómiko di nos pais i ke pa tum’é na serio, banda di e plan di 2018 e mester indiká tambe kiko ta bai ta e invershonnan di su miembronan ku nos por konta kuné pa aselerá e kresemente sosial-ekonómiko ku nos tur ta anhelá. Ora ta asina leu, Gobièrnu gustosamente ta para habrí pa traha un plan di invershon komun pa aselerá kresementu di ekonomia di Kòrsou.