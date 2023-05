Jeugddetentie geëist voor aanslag op woning met vuurwerk in Amersfoort

Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel tegen een 19-jarige man uit Dordrecht die verdacht wordt van het plegen van een aanslag op een woning in Amersfoort. De verdachte zou daar op 22 augustus 2022 zwaar vuurwerk door het raam naar binnen hebben gegooid, met het risico dat de bewoners zwaar lichamelijk – of zelfs dodelijk – letsel zouden oplopen.

De auto van de verdachte werd kort na het incident door agenten herkend, omdat getuigen deze aan de politie konden omschrijven. Zo kon de verdachte snel worden aangehouden. Na onderzoek blijkt, volgens het OM, uit onder andere de gegevens op de telefoon van de verdachte en uit DNA-materiaal op het raamkozijn, dat de 19-jarige verdachte schuldig is aan het plegen van deze aanslag.

Volgens het OM hebben de betrokkenen veel geluk dat de aanslag niet veel ernstiger is afgelopen. “De bewoner lag op de bank bij het raam waar de cobra doorheen is gegooid”, legt de officier van justitie uit. “Die merkte gelukkig het gesis op en kon op tijd naar buiten vluchten, maar dat heeft niet aan de verdachte gelegen.”

Uiteindelijk heeft het vuurwerk alleen goederen beschadigd. “Het grote raam van de erker is er volledig uit geblazen en de explosie heeft onder meer een gat in de vensterbank veroorzaakt”, vertelt de officier van justitie. “Wat de kracht aangeeft waarmee dit vuurwerk ontploft.” Volgens de deskundigen kan een Cobra 6 bij direct contact met bijvoorbeeld het hoofd, de nek of de romp van een persoon dodelijk letsel veroorzaken.

Angst en onrust

Bovendien hebben dit soort aanslagen grote impact op de omgeving. “Deze explosies leveren grote schade op aan de woningen, zorgen voor angst bij omwonenden en onrust in de samenleving”, vertelt de officier van justitie. “Dit soort explosies bij of in woningen zijn op het moment aan de orde van de dag.”

In dit geval pleegde de verdachte de aanslag in opdracht van een ander. “Er werd een oproep gedaan om naar dit adres is Amersfoort te rijden en er kon geld mee worden verdiend”, aldus de officier van justitie. “Het was een gerichte aanslag op de woning en daarmee de bewoners die op dat moment thuis waren.”