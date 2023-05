Gewelddadige berover in de cel aangehouden

In het onderzoek zijn beelden ter beschikking gekomen uit de bus waar beiden in zaten. De beelden van de verdachte zijn onder meer getoond in Opsporing Verzocht en op social media van de politie. Naar aanleiding hiervan zijn tips binnengekomen bij de politie die hebben bijgedragen tot identificering van de verdachte.

De 22-jarige man werd in verband met het steekincident in Hoofddorp, aangehouden in zijn cel. Hij zat namelijk al vast op verdenking van een ander strafbaar feit. Op donderdag 27 april werd hij in Amsterdam aangehouden, omdat hij ervan verdacht werd iemand te hebben gestoken. Hiervoor werd hij afgelopen maandag 3 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot zijn voorarrest met twee weken te verlengen.

Al snel bleek dat deze verdachte ook werd gezocht in de zaak waarbij een slachtoffer in Hoofddorp in zijn wang werd gestoken en daarom werd hij voor dit feit op dinsdag 2 mei aangehouden in zijn cel. Hij zal op donderdag 4 mei worden voorgeleid aan de rechter-commissaris voor het steekincident in Hoofddorp. De rechter-commissaris zal dan besluiten of hij ook voor dit feit langer vast moet blijven zitten.

De politie publiceerde eerder deze getuigenoproep over dit incident.