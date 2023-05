Nepagenten en oplichting door bankmedewerkers in Bureau Brabant

Nepagenten

Nepagenten die autohandelaren uit het buitenland beroven van tienduizenden euro’s. Dat geld was bedoeld om tweedehandsauto’s te kopen. Het is de afgelopen maanden al meerdere keren voorgevallen in de omgeving van Veghel, Uden en Sint-Hubert. We zijn op zoek naar twee mannen in een witte BMW en laten maandag ook beelden zien.

Oplichting

Slachtoffers van spoofing worden zorgvuldig uitgekozen. Op 27 februari en 1 maart zijn er twee hoogbejaarde slachtoffers, 92 en 95 jaar, in Eindhoven. Op 2 maart is een 73-jarige man het slachtoffers. Alle drie werden ze nepbankmedewerkers benaderd. De slachtoffers geven uiteindelijk hun bankpassen en pincodes af. Daarna wordt er veel geld van hun rekeningen gehaald. Wie zet ons op spoor van deze laffe oplichters?

