Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

DISCURSO DI PROME MINISTER DURANTE CEREMONIA CONMEMORATIVO ‘DODENHERDENKING

Riba e fecha di 4 di mei, tur aña den Reino Hulandes ta conmemora esnan cu a fayece durante e di dos guera mundial, tur militar y ciudadanonan cu desde inicio di Segundo Guera Mundial a fayece, y tambe tur cu ta den guera of operacionnan pa paz actualmente. Diahuebs atardi, na e herdenking plaat den Adriaan Lacle Blvd, a tuma luga e ceremonia conmemorativo ‘Dodenherdenking’. Segunda Guera Mundial ta un hecho cu sigur ningun ciudadano di Reino Hulandes lo desea pa ripiti. E ta un hecho cu a causa asina tanto daño, no solamemente material sino inmaterial tambe y cu a devasta asina hopi bida humano.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante e ceremonia a entrega un discurso na unda cu el a enfatisa cu nos heroenan aki di e guera mundial mester semper wordo recorda cu gratitud y cu curazon humilde pa e sacrificio cu nan a haci pa awe nos tin e bida cu nos tin.

“E Segunda Guera Mundial tawata un hecho asina cruel cu solamente door di conmemor’e nos por evita cu e por ripiti su mes. Segunda Guera Mundial a termina 78 aña pasa. Como parti di Reino Hulandes, nos tambe, apesar di ta asina lew for di Europa, a sinti su consecuencianan hopi di cerca. P’esey nos tambe ta para keto na e fecha importante aki pa refleha, pa medita y pa reconoce e sacrificionan cu a wordo haci pa nos awe por biba na pas y mas cu tur cos den libertad. E libertad aki ta implica cu nos por dicidi nos propio destino. E libertad aki ta implica cu bo por didici pa bo mes sin miedo di repercusion cu tin biaha por ta fatal y bo ta paga cu bo bida. E ta e libertad di por scoge sin un arma poni na bo cabes of cu otro ta dicidi pa bo kico bo mester haci of kico bo no por haci.

Pa Aruba e fecha di 16 februari 1942 ta importante pasobra na e momento ey Aruba a wordo confronta directamente cu Segunda Guera Mundial. Submarinonan Aleman a haci nan prome atake cu torpedo riba Aruba. Nos tur a yega di wak e potret di e torpedo riba beach cu no a explota. E torpedo aki despues por cierto, ora a haci intento pa desmantel’e, a explota y algun militar a perde nan bida.

Nos conoce e barco Pedernales cu a wordo destrui pa torpedo Aleman. E barco Oranjestad tambe a wordo destrui pa torpedo y a sink den awa di mas o menos 70 meter di profundidad. E dos tankeronan aki tabata britanico. Di Pedernales 8 marinero a muri y di Oranjestad 15 persona a perde nan bida. Na Eagle Beach un torpedo a alcansa e barco Arkansas y esaki a sink parcialmente pero no tabata tin morto.

Alemania tabata interesa pa ataca Aruba, pasobra Aruba tabata cas na e momento ey di dos di e refinerianan mas grandi na mundo. Lago Oil and Transport Company y Arend Petroleum Maatschappij. Aruba tabata produci entre otro combustible pa e avionan di e aliadonan.

Ya caba na juli 1940 tabata tin tropanan di Francia cu despues a wordo releva pa tropanan Ingles y Escoses pa proteha Aruba.

Nos Bestuurskantoor originalmente a wordo construi como alohamento pa oficialnan. Despues a bin mas dependence cu tabata pa e suboficialnan. E edificionan aki tur a haya otro funcion den nos bida diario. Nan a wordo converti den teatro di cine, restaurant, bodeganan pa almacena producto, y den e centro di gobernacion.

Casi nos tur conoce un persona, sea directamente o indirectamente cu tabata tin algo di haber cu Segunda Guera Mundial. Nos tin e honor di por a conoce algun di e personanan aki. Nan ta personan cu mi ta sigur, basa riba nan caracter, lo no duda pa haci e mesun sacrificio si esey wordo rekeri di nan. Nan ta personanan fuerte y balente ainda y nos ta desea di tin nan cu nos pa hopi mas tempo. E personanan aki ta parti bibiente di nos historia.

Nos ta consciente cu na otro parti na mundo na e momento aki tin situacionnan di guera activo cu ta costando bidanan innecesariamente. Laga nos pensa riba e personanan cu ta sufri e trastornonan di e gueranan aki den nos oracionnan.

Nos debe di gratitud na tur e personanan cu a haci e ultimo sacrifio pa awe nos por tin e bida cu nos tin, ta inmenso. Nos nunca lo por paga nan pa esey. E prijs incalculable y alabes inpagable ey nos ta balora, y nos mester sa di balora semper. E conmemoracion aki ta un gesto casi nulo den bista di nan sacrificio. P’esey nos mester tene e recuerdo di nan sacrificio semper halto y conmemor’e cada bes di nobo cu un curason humilde”.

Na e ceremonia, Prome Minister hunto cu Ministernan Ursell Arends, Endy Croes y Rocco Tjon, a pone un krans na honor di tur esnan cu a duna nan bida pa nos libertad durante di dos guera mundial. “Nos compromiso ta pa nunca lubida e ultimo sacrificio aki,” Prome Minister a enfatisa.