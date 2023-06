MINISTERIO KONSERNÍ HUSTISIA BIAHA KU KARCHI DI IDENTIFIKASHON DEN PARTI KARIBENSE DI REINO KU EKSEPSHON DI ARUBA

WILLEMSTAD – Durante añanan hopi famia i kompania a plama den e parti karibense di e Reino. Tin tambe un nesesidat grandi pa hasi biahamentu den e parti karibense di Reino mas fásil ku ta posibel. Un gran parti di e residentenan ku ta biba den e parti karibense di Reino ta disponé di un karchi di identifikashon lokal (sédula/Cedula/ID Card). Un parti di nan no tin pasaporte. Antes pasaporte tabata un dokumento di biaha bálido pa biaha paden (i pafó) di e parti karibense di Reino. Tabata eksperensiá e kostonan i e proseso pa hasi petishon pa un pasaporte komo opstákulo pa biaha.

Pa por hasi e biahamentu den e Reino mas simpel, Kòrsou, Hulanda i Sint Maarten a disidí ku entrante promé di mei 2022 residentenan ku e nashonalidat hulandes den Hulanda Karibense, Kòrsou i Sint Maarten por biaha ku solamente nan sédula/ID Card lokal. Pues pa e biahamentu di residentenan di nashonalidat hulandes entre e isla i paisnan akí no mester di un pasaporte mas. Pa habitantenan di Aruba tambe ta vigente ku ta aseptá nan Cedula na Hulanda Karibense, Kòrsou i Sint Maarten. Sí ta asina ku e kondishonnan usual pa entrada lokal ta keda na vigor, esta ku mester tin sufisiente rekurso finansiero pa e estadia riba e isla.

Pa biahenan entre e isla i paisnan (Boneiru, Sint Eustatius, Saba, Kòrsou i Sint Maarten) pa Aruba sí un pasaporte ta nesesario ainda. Pues biaha pa Aruba ku un sédula/ID Card no ta posibel.

Estranheronan ku no tin e nashonalidat hulandes, pero sí ta disponé di un sédula/Cedula/ID Card di e isla i paisnan partisipante (Boneiru, Sint Eustatius, Saba, Kòrsou i Sint Maarten) no por hasi uso di e posibilidat di e proyekto piloto akí.

E medida akí no ta aplikabel tampoko pa biaheronan entre e isla i paisnan partisipante i Hulanda. Pa e tráfiko di biahe akí ainda mester di un pasaporte.

E karchi di identifikashon di Hulanda Oropeo tampoko no ta konta komo un dokumento bálido pa biaha entre e isla i paisnan partisipante.

Klek riba e siguiente lenk pa por lesa e komunikado na Ingles:

