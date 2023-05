Un aplikashon “online” mester ta fásil, lihé i ku un mekanismo di kontrol ku por pre aprobá e petishon den ménos ku 24 ora.

Hendenan den nesesidat ku apliká “ Online” pa un ònderstant di 267.50 pa kinsena, tin ku warda kasi 1 aña pa pasa den un proseso di kontrol.

Hasi petishon “online” pa ayudo sosial mester ta efisiente pa esnan di ménos rekurso. E lansamentu di e “website” na aña 2020 a keda instituí pa kumpli ku e nesesidat pa outomatisá i modernisá hinter e struktura pa hasi petishon “online” i asina yuda nos pueblo den nesesidat na un manera mas lihé.

Mester tene kuenta ku e realidat di mayoria persona ku ta apliká pa ònderstant, den mayoria kaso, no tin kasi nada na su disposishon na su kas pa e por apliká “online”. Tambe por ta e kaso ku tin persona ku no ta dominá e abilidat di traha na kòmpiuter. Den kaso ku e tin kòmpiuter òf telefòn digital na su disposishon tin biaha ta difísil pa un hende ku no tin entrada, pa su promé nesesidatnan ku ta alimentashon, por mantené un konekshon di Internet. Tambe e tempu pa hasi aplikashon ta tuma sigur 2 ora òf mas, pa kontestá e preguntanan i alabes someté dokumentu di prueba via un mashin di “scan” dokumento den e sistema “online”.

E aplikashon mester kuadra ku e meta di apliká “online” pa hende haña yudansa mas lihé posibel ku un solushon práktiko miéntras ta enkaminá e proseso di kòntròl. Un proseso ku ta tuma demasiado tempu sin motibu paso gobièrnu mester por yega na palabrashonnan ku registro sivil (Kranshi) i SVB pa por traha na un manera interno i organisá pa por duna pre aprobashon posesivo òf negativo na e persona ku ta den nesesidat.

Mester optimalisá e servisio i ta urgi ministerio pa analisá kon sí por sirbi e pueblo na un manera mas humano, konsiderando e situashon di nesesidat. Laga nos tene kuenta ku ta trata tambe di mama- i tatanan di famia den nesesidat.

Pregunta

Minister por implementá un proseso humanitario pa e persona risibí un “voorschot” òf komestibel promé ku e aplikashon keda definitivamente aprobá ? Tin hende ta warda kasi un (1) aña, kual ku kontra di e periodo di espera, manera e lei ta preskribí, kon ta bai atendé òf kompensá petishonnan aprobá despues di periodo di 8 siman ? Minister a informá ku tin 950 persona ku ta kobra ònderstant ku menornan di edat den kas. E personanan aki tin “prioridat ” pa bin na remarke pa trabou I otro supsidio(nan)?

Miembro di Parlamento

Pa Frakshon di MFK

Maria Nita

Kòrsou, 8 di mei 2023