Debat over racisme en discriminatie in politieorganisatie

8 mei 2023

De Tweede Kamer debatteert op 9 mei over racisme en discriminatie in de politieorganisatie. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 17.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De blauwe familie

Kamerlid Farid Azarkan (DENK) heeft gevraagd om een plenair debat over dit onderwerp in te plannen. De aanleiding voor een debat over dit onderwerp is voor hem de documentaire ‘De blauwe familie’. Hierin kwam aan het licht dat politiemensen die melding maken van racisme en discriminatie nadien weinig verandering zien. Ook blijkt uit de documentaire dat slachtoffers te maken krijgen met pesterijen, ontslag of worden op een andere afdeling aan het werk gezet.