Vijf aanhoudingen na overval tabakszaak

Oplettende omstanders

Ver komt het duo gelukkig niet. Dankzij Burgernet, oplettende omstanders en een speurhond kan een arrestatieteam kort na de overval twee minderjarige verdachten aanhouden. Ze hielden zich schuil in een portiek aan de Louise de Colignystraat. Hier treffen de politiemensen ook de mogelijk gebruikte wapens, het vluchtvoertuig en de buit aan. Meer aanhoudingen

Opvallend genoeg moet de politie opnieuw orde op zaken stellen op de locatie van de overval. Ze worden ertoe gedwongen om drie Amsterdammers aan te houden in verband met belediging en het belemmeren van het onderzoek. Zij zijn inmiddels heengezonden, maar mogen zich op een later moment verantwoorden voor hun acties en daden.

Informatie delen

Naast de vijf aanhoudingen hielden agenten nog twee personen aan op de Louise de Colignystraat. Zij zijn heengezonden, omdat ze niets met de zaak te maken bleken te hebben. Kunt u de politie verder helpen en heeft u nog niet met hen gesproken? Neem telefonisch contact op met 0900-8844 of vul het online tipformulier in. Vergeet hierbij niet het zaaksnummer te vermelden: 2023101698. Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadenoniem.nl