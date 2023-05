Bo kier hiba bo storia n’e siguiente nivel?

Bo tin un of varios storia skirbi caba; bo tin un pen cu experiencia, pero toch bo ta sinti cu falta algo … un dimension cu bo no por pone bo dede ainda riba dje? E steak ta cla, pero e saus falta net e toke extra. Ora bo laga bo amigonan lesa bo creacionnan bo ta haya “leuk” como reaccion caminda eigenlijk abo kier a tende un “Waw!”. Si e situacion aki ta zona familiar, anto muy probabel a yega ora pa hiba bo storia y bo habilidad como escritor pa e siguiente nivel, e tan conocido y alabes dificil pa logra the next level. Desde 31 di mei awo, escritor local Vi Frank ta duna un curso na Biblioteca Nacional Aruba – con pa dal un stap dilanti den e topico sumamente interesante aki. Manera e dicho ta bisa: Diablo ta den e detayenan, y Vi kier lanta e conocido ‘tip van de sluier’ tocante e tema aki. E meta di e curso aki, ta pa na final e participante amplia su ‘toolbox’ cu mas herment con pa logra nan meta, esta hiba nan tecnica di conta storia n’un nivel mas halto y logra pone nan lectornan pasa oranan excitante. Den e curso aki lo sali di punto di bista cu e participante ya tin experiencia den skirbimento, y tambe tin un tiki conocemento cu varios topico crucial con pa hinca un bon storia den otro. N’e prome les dje curso, pa pone tur hende riba e mes un pagina, lo duna un resumen cortico dje prome curso, esta esun pa principiante. Djey, e rollercoaster ta cuminsa coy velocidad. Topiconan entre otro cu lo bay wordo discuti in depth ta: dialogo dinamico cu ta pusha e storia padilanti, crea personahenan interesante, plot y conflicto, descripcion y scenario, e arte di mustra y no conta, y muy importante, e tan famoso y alabes maldiciona prome frase y paragraf di un storia. Aunke e ta keda algo importante, den e curso aki no lo pone atencion na gramatica, ortografia, etcetera. Participantenan por skirbi con cu nan kier, den nan idioma preferi, sea ta Papiamento, Ingles, Hulandes, o Spaño, over di cualkier tema of genero di nan preferencia. E curso aki ta diaranson mainta di 9or pa 11or, ariba e dianan; 31 di mei, 7, 14, 21 y 28 di juni y tambe 5, 12 y 19 di juli 2023. Por registra via email: curso@bna.aw of yama na biblioteca # 528 1504. Como bonus pa tur cu inscribi, autor Vi Frank a declara di, como muestra di agradecimento, regala cada participante un di su dos bukinan (firma) cu el a publica. E participante por scoge sea entre ‘Damnatio ad Bestias’ (Thriller psicologico na Papiamento), of ‘Outpost Alto Vista, and Other Cosmic Horrors from Aruba’ (Coleccion di 5 storia cortico na Ingles).