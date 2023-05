OM eist 3 jaar gevangenisstraf tegen twee mannen die verdacht worden van verkrachting van 19-jarige vrouw

Het is zaterdagnacht 9 oktober 2022, wanneer een 19-jarige vrouw besluit na een avond stappen in Castricum buiten te wachten op haar vrienden. Ze zit op een bankje bij het station, als er twee mannen bij haar komen zitten. Enkele minuten later wordt ze verkracht. Het slachtoffer verzet zich, maar de verdachten zijn sterker en duwen haar naar achteren. Nog diezelfde nacht worden twee mannen van 22 jaar aangehouden, één uit Heerhugowaard en één uit Budel. De officier van justitie eiste op donderdag 11 mei 3 jaar gevangenisstraf tegen deze twee mannen. Daarnaast moeten zij wat het OM betreft het slachtoffer een schadevergoeding van €5290,53 betalen.

De verkrachting

Het slachtoffer is die nacht op stap met vrienden. Op een gegeven moment, rond 03.40 uur, besluit zij alvast de horecagelegenheid te verlaten en wacht op een bankje bij het station in Castricum op haar vrienden, die nog even hun jas moeten ophalen. Het plan is om samen naar huis te fietsen.

Wanneer zij op het bankje zit, komen er al snel twee mannen aan weerszijden naast haar zitten. In eerste instantie denkt het slachtoffer dat de twee mannen om een sigaret zullen vragen, in plaats daarvan gaan de mannen vrijwel gelijk aan haar zitten. De vrouw geeft aan dat zij hier niet van gediend is, maar de mannen gaan gewoon door. De mannen betasten haar borsten en billen, trekken haar broek naar beneden en duwen haar vervolgens naar achteren op het bankje. De verdachten gaan vervolgens nog verder, waarbij de ene man het slachtoffer bij haar schouders vasthoudt en de andere man haar verkracht.

Melding

Het slachtoffer beseft dat ze niet weg kan, maar weet haar telefoon te pakken. Om 3:48 uur belt ze één van haar vrienden met wie ze die nacht uit is en zegt dat hij ‘nu, nu, nu’, moet komen. Hij komt er gelijk aangerend, spreekt de mannen aan en geeft ze een duw. Beide verdachten lopen hierna lachend weg. Rond 5:00 uur treft de politie het slachtoffer huilend aan. Zij vertelt in grote lijnen wat er is gebeurd. Vervolgens wijst zij de verdachten aan op het station. De twee mannen worden aangehouden.

Onderzoek & bewijs

Het slachtoffer heeft gedetailleerd en consistent verklaard en daarom acht de officier van justitie haar verklaring betrouwbaar. Er is volgens de officier van justitie voldoende steunbewijs die de verklaring van het slachtoffer bevestigt. De forensische arts constateert onder andere letsel aan haar knie en een afgebroken nagel. In de verklaring van het slachtoffer zou dit gebeurd zijn toen zij probeerde terug te vechten. Ook is er sprake van een getuige. Dit is de vriend die wordt opgebeld door het slachtoffer en de mannen vervolgens wegstuurt. Hij ziet het slachtoffer bij aankomst tussen de twee mannen in liggen. Als de mannen weg zijn ziet hij heftige emoties ontstaan bij het slachtoffer. Ook dit is steunbewijs voor de verklaring van het slachtoffer. Daarnaast is er DNA van allebei de mannen aangetroffen bij het slachtoffer waar zij geen goede verklaring voor kunnen geven. De man uit Budel verklaart dat het slachtoffer dronken en emotioneel was en hij haar wilde helpen, maar haar niet had aangeraakt. Geconfronteerd met het bewijs, past hij zijn verklaring aan: hij zou haar hebben opgetild en op een stoel hebben neergezet. Maar dit verklaarde niet waarom zijn DNA op bepaalde plekken op het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen en DNA van haar op zijn vingers. De verdachte uit Heerhugowaard ontkende ook en paste na het dossier te hebben ingezien zijn verklaring aan. Hij kon niet uitleggen hoe zijn DNA op de borst van het slachtoffer en aan de binnenkant van haar bh terechtkwam.

Ernst van de feiten en strafeis

Beide verdachten hebben zich in vereniging schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit: voltooide verkrachting en een poging daartoe, waarbij beide verdachten een even groot aandeel in geweldshandelingen hadden. De officier van justitie: ‘Het gaat hier om een zeer grove verkrachting, midden in de nacht door twee personen, buiten op een bankje bij het station.’

De man uit Budel die het slachtoffer heeft verkracht had niet zo ver kunnen gaan zonder hulp van de andere man, die haar bij haar schouders vasthield. Ze trekken samen haar broek naar beneden, met volgens de officier van justitie één doel: binnendringen.

Met hun gedrag hebben de verdachten geen enkel respect getoond voor de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Ondanks dat zij meerdere keren ‘nee’ riep en vocht, dachten zij alleen aan het bevredigen van hun eigen lustgevoelens. Ze liepen samen lachend weg en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor hun daden en houden geen rekening met de gevolgen voor het slachtoffer.

Slachtoffers van een zedenmisdrijf ervaren zeer veel last van de gevolgen hiervan op de korte en lange termijn. Uit de slachtofferverklaring blijkt ook hoe ingrijpend de verkrachting is geweest voor dit slachtoffer en hoe groot de gevolgen, onder andere voor haar opleiding. De officier van justitie komt tot een strafeis van 3 jaar gevangenisstraf en de verdachten moeten het slachtoffer een schadevergoeding van €5290.53.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak