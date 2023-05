Gemeente, politie en jongeren spelen Hunted voor betere verbinding

Vesting Elburg als speelveld

Het evenement is georganiseerd door Stichting Wiel, de politie en de gemeente. De jongeren ontvangen een scheurpak, een stempelkaart voorzien van keycord en een bandje als deelnamebewijs. Na het startsein moeten zij de Vesting in vluchten in de hoop zo lang mogelijk weg te blijven. Ze mogen zich alleen binnen de stadsmuren begeven en hebben 60 minuten om niet gepakt te worden. In de binnenstad zijn op vier verschillende punten stempelposten gerealiseerd. Hier moeten de jongeren stempels halen. Redden zij vier stempels en is de tijd om? Dan hebben ze gewonnen. Worden ze toch gepakt door de politie of door een boa? Game over!

Davy Bisschop, wijkagent ‘t Harde: “Ik sluit me helemaal aan bij de burgemeester. Als politie willen we met de hele samenleving in verbinding staan. Zo ook op een positieve manier met jongeren. We kunnen jongeren door middel van deze Hunt op een speelse manier een kijkje in de keuken van de politie laten nemen.”

De politie haalt alles uit de kast om van het spel een succes te maken. Zo zetten ze agenten te paard, een arrestantenbus en zelfs een politiehelikopter in.

De jongeren zijn ingedeeld in vier groepen, afhankelijk van hun leeftijd. De eerste groep start om 15.00 uur ’s middags en de laatste groep eindigt rond 20.00 uur.