Gewapende overval op winkel

Rond 17.00 uur stapt een gemaskerde man de winkel binnen terwijl hij met een mes dreigt en om geld vraagt. De winkelier geeft de man geld, waarna de overvaller weer naar buiten rent. De dader vlucht als bijrijder weg in een zwarte auto.

Diverse getuigen konden verklaren dat het om een donkere auto ging en dat de dader een zwart masker droeg en geheel in het zwart gekleed was. Ook was hij opvallend lang, tussen de 1.95 en 2.00 meter. Hij had een mager postuur en een donkere huidskleur. De auto trok de aandacht van de getuigen omdat deze kort voor de overval al met hoge snelheid aan kwam rijden.

Rond 20.00 uur is aan de Kleine Krogt een voertuig aangetroffen die overeenkomt met de beschrijving van het eerder gebruikte voertuig. Dit voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor.

Heeft u iets gezien wat van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via M. op 0800-7000.