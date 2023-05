Brandend voorwerp naar woning Vuursteenberg gegooid

Het incident vond vannacht plaats rond 03.45. De politie kwam direct ter plaatse. Uit onderzoek blijkt dat er een brandend voorwerp naar de woning is gegooid. Het bleef gelukkig bij materiële schade.

Het onderzoek van de politie gaat door. De forensische opsporing is onderzoek komen doen naar sporen. Buurtonderzoek vindt vandaag plaats. Daarbij wordt er vooral uitgekeken naar camera’s in de omgeving die mogelijk iets van het incident, of van de dader(s) laat zien.

Iets opvallends gezien?

Heeft u in de omgeving een auto zien staan die er normaal niet staat? Of heeft u verdachte activiteiten gezien van personen in de omgeving? Of heeft u misschien beelden? Denk aan een voordeurcamera of een dashcam, waarop mogelijk de verdachte(n) te zien is/zijn. Neem dan contact op via onderstaand formulier, bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem.