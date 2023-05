Melden helpt, mogelijke drugsdealer aangehouden

Verschillende bewoners van de omgeving van de Wijngaard klagen al langere tijd over de overlast van een mogelijke drugsdealer in die straat. Ze ondervinden overlast van mensen die in de directe omgeving van de woning, nadat ze de woning kort bezocht hebben, drugs staan te gebruiken. Er is de hele dag en nacht aanloop van ongure types. Er is sprake van geluidsoverlast. Kortom genoeg signalen die bij de politie en de woningbouw binnen komen.

Actiedag

De politie van het team Tilburg Centrum besluit een actiedag te plannen om te kijken of de signalen kloppen en een eind te maken aan de overlast. Er blijkt donderdagmiddag inderdaad een aanloop van meerdere bekende personen vanuit het drugsgebruikerscircuit te zijn. Aan het eind van de middag is de bewoners van de betreffende woning buiten op straat aangehouden. Hij heeft 53 bolletjes harddrugs op zak en enkele honderden euro’s contant geld, zaken die wijzen op dealen. Meteen daarna wordt de woning doorzicht waar nog een kleine hoeveelheid drugs wordt gevonden. In de woning wordt een 57-jarige Tilburger aangehouden die ook verdacht wordt van de handel in harddrugs.

Melden helpt

Soms lijkt het dat de politie weinig doet met (anonieme)meldingen. Dat is echter niet zo. Alle meldingen worden bekeken en gebundeld. Maar soms is het niet mogelijk om meteen actie te ondernemen. Dat kan komen omdat het juridisch nog niet mag, er is te weinig grond om een actie te plannen. En soms komt het omdat het betreffende team te veel zaken heeft om op te pakken. Dan duurt het soms wat langer. Maar (anonieme) meldingen gaan nooit verloren, ze worden altijd opgeslagen in onze systemen om eventueel op een ander moment de doorslag te kunnen geven om een verdachte op te pakken.